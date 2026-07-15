Kilis'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın öldü
Kilis'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Kilis merkez Cumhuriyet Caddesi'ndeki çay bahçesinde Hikmet E., boşanma aşamasındaki eşi Hülya E.'ye tabancayla ateş açtı.
Silah sesini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Hülya E., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ağır yaralanan Hülya E., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüpheli Hikmet E. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)