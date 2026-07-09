Kilis'te market denetiminde skandal: Raflarda 2016 tarihli ürünler bulundu

Kilis'te zabıta ekiplerinin markette gerçekleştirdiği denetimlerde, son kullanma tarihi uzun süre önce dolmasına rağmen satışta bulunan çok sayıda ürün tespit edildi.

Kontroller sırasında, 2016 yılında son kullanma tarihi sona eren ürünlerin hâlâ raflarda bulunduğu belirlendi. Ürünlerin vatandaşlara satışa sunuluyor olması üzerine ekipler tarafından gerekli işlemler başlatıldı.

BAZI ÜRÜNLERDE BÖCEK VE KURTLANMA GÖRÜLDÜ

Denetim sırasında incelenen bazı ürünlerde böceklenme ve kurtlanma bulunduğu da tespit edildi.

Halk sağlığı açısından risk oluşturduğu değerlendirilen yüzlerce ürün, zabıta ekiplerince raflardan toplandı. El konulan ürünler, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından imha edildi.

İŞ YERİNE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan incelemeler sonucunda, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu belirlenen iş yeri hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, tüketicilerin sağlığını tehlikeye atan uygulamalara karşı denetimlerin tavizsiz şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.

"DENETİMLERİMİZ DÜZENLİ OLARAK YAPILIYOR"

Denetim sırasında açıklamalarda bulunan zabıta personeli, söz konusu marketin daha önce de birçok kez denetlendiğini belirtti.

Görevli personel, "Vatandaşlarımız zaman zaman 'Bu kadar tarihi geçmiş ürün varsa neden denetim yapılmıyor?' diye soruyor. Ancak kayıtlarımızda da görüldüğü gibi bu iş yerine sık sık denetim gerçekleştiriyoruz. İş yeri sahibinin eski tarihli ürünleri daha sonra yeniden raflara koyduğu değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.