Kirazı kurtlandırmayan yöntem ortaya çıktı: Üreticilerin sırrı meğer buymuş
Yaz aylarının gözde meyvesi kirazda verimi düşüren en büyük sorunların başında gelen kurtlanma ile mücadele dönemi başladı. Uzmanlar, doğru zamanda yapılan müdahale ve bahçe hijyeniyle meyve kalitesinin korunabileceğini söylüyor.
Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi kirazda bahçe sahiplerini en çok ilgilendiren sorunlardan biri kurtlanma sorunudur.
Uzmanlar, meyve kalitesini doğrudan etkileyen ve pazarlanabilirliği düşüren bu sorunun önüne geçebilmek için zamanında önlem alınmasını belirtiyor.
Kirazın kurtlanmasındaki en büyük etkenin, özellikle kiraz sineğinin yumurtalarını meyveye bırakması olduğunu vurgulayan uzmanlar, mücadelenin yumurtlama döneminden önce başlatılmasının önemli olduğunu vurguluyor.
Kurtlanmayı önlemek için 3 altın kural
Ağaçların düzenli olarak kontrol edilmesi, zararlı popülasyonunun erken dönemde fark edilmesini sağlıyor. Erken tespit, zararlının tüm bahçeye yayılmasını engelleyen en etkili yöntem olarak öne çıkıyor
Sadece ağaç bakımı yeterli değil; ağaç diplerine dökülen çürük veya olgunlaşmış meyvelerin düzenli olarak toplanıp bahçeden uzaklaştırılması, zararlıların yaşam döngüsünü kırıyor.
Zararlı böceklere karşı yapılacak ilaçlama veya biyolojik koruma yöntemlerinin, meyve gelişim evreleri takip edilerek doğru takvimde uygulanması verimi doğrudan artırıyor.