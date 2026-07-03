Kirazı kurtlandırmayan yöntem ortaya çıktı: Üreticilerin sırrı meğer buymuş

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi kirazda bahçe sahiplerini en çok ilgilendiren sorunlardan biri kurtlanma sorunudur.

Uzmanlar, meyve kalitesini doğrudan etkileyen ve pazarlanabilirliği düşüren bu sorunun önüne geçebilmek için zamanında önlem alınmasını belirtiyor.

Kirazın kurtlanmasındaki en büyük etkenin, özellikle kiraz sineğinin yumurtalarını meyveye bırakması olduğunu vurgulayan uzmanlar, mücadelenin yumurtlama döneminden önce başlatılmasının önemli olduğunu vurguluyor.

Kurtlanmayı önlemek için 3 altın kural

Ağaçların düzenli olarak kontrol edilmesi, zararlı popülasyonunun erken dönemde fark edilmesini sağlıyor. Erken tespit, zararlının tüm bahçeye yayılmasını engelleyen en etkili yöntem olarak öne çıkıyor

Sadece ağaç bakımı yeterli değil; ağaç diplerine dökülen çürük veya olgunlaşmış meyvelerin düzenli olarak toplanıp bahçeden uzaklaştırılması, zararlıların yaşam döngüsünü kırıyor.

Zararlı böceklere karşı yapılacak ilaçlama veya biyolojik koruma yöntemlerinin, meyve gelişim evreleri takip edilerek doğru takvimde uygulanması verimi doğrudan artırıyor.