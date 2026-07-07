Kırıkkale’de NATO mesaisi: Denetimler üst düzeye çıkarıldı

Anadolu’nun başkent kapısı 43 ilin bağlantı noktasında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale’de, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri artırıldı.

KENT GENELİNDE SIKI DENETİM

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

TEM, KOM, asayiş ve trafik ekiplerinin katıldığı denetimlerde, şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde kontroller yapıldı.

BAZI ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Sürücülerin ehliyetleri ile araç evrakları incelendi. Şüpheli görülen bazı araçlarda ise arama yapıldı. Kontrollerde, eksiklikleri tespit edilen bazı araçlar da trafikten men edildi.

GÜVENLİK UYGULAMALARI SÜRECEK

İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık da uygulama noktalarını ziyaret ederek ekiplerden yürütülen denetimler hakkında bilgi aldı.

Kent genelindeki güvenlik uygulamalarının tedbirler kapsamında devam edeceği öğrenildi.