Cristiano Ronaldo, İspanya yenilgisinin ardından gözyaşlarını tutamadı

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Dallas'taki AT&T Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İspanya'ya galibiyeti getiren tek gol, tur biletini de beraberinde getirdi.

RONALDO GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Maçın ardından Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı.

41 yaşındaki yıldız futbolcu, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte büyük üzüntü yaşarken, takım arkadaşları tarafından teselli edildi.

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SON DÜNYA KUPASI'NA HÜZÜNLÜ VEDA

Turnuva öncesinde bunun son Dünya Kupası olacağını açıklayan Ronaldo için bu yenilgi, Dünya Kupası kariyerinin de sonu oldu.

Kariyeri boyunca altı Dünya Kupası'nda forma giyen Portekizli efsane, kupaya ulaşma hayaline veda ederken duygusal anlar kameralara yansıdı.