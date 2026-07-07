Küba karanlığa gömüldü: Milyonlarca insan elektriksiz kaldı

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Küba'da Ulusal Elektrik Sistemi'nin devre dışı kalmasıyla ülke genelinde elektrik kesintisi meydana geldi.

Ulusal basındaki haberlere göre devlet şirketi Elektrik Birliği'nden yapılan açıklamada, "Ulusal Elektrik Sistemi'ndeki kesintinin nedeni araştırılıyor. Konuyla ilgili bilgilendirme yapılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kesinti, 2026 yılında yaşanan üçüncü, son 24 ayda ise sekizinci büyük genel elektrik kesintisi olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRİĞİN GERİ GELMESİ GÜNLER SÜREBİLİR

Haberlerde Ulusal Elektrik Sistemi'nin yeniden devreye alınmasının günler sürebileceği belirtiliyor.

Sistem, önce küçük bölgelerde elektrik üretiminin yeniden başlaması, ardından bu bölgelerin kademeli olarak birbirine bağlanmasıyla yeniden çalışır hale getiriliyor.

Tahminlere göre Küba'nın enerji ihtiyacını karşılayabilmesi için günde 100 bin varilin üzerinde petrole ihtiyaç duyuluyor.

Bu miktarın yaklaşık 40 bin varili yerli üretimle karşılanırken kalan kısmı ithal ediliyor.

KÜBA'DA DERİN KRİZ

Küba ekonomisi son altı yıldır derin bir krizle mücadele ederken ülkede elektrik kesintileri ve temel ürün kıtlığı yaşanıyor.

Üretimdeki düşüş, yüksek enflasyon ve değer kaybeden peso ekonomik sorunları daha da ağırlaştırıyor.

Uzmanlar, Küba ekonomisinin 2026 yılında yüzde 7,2 daralacağını öngörüyor.