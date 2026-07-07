Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı

Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyreden ve şoförünün kimliği öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Kırıkkale'de Kaman-Ankara kara yolu Karakeçili Devlet Hastanesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

Bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 3'ü ağır 41 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, yaptığı açıklamada, "38 yolcu, 2 şoför, 1 muavin, toplam 41 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinden hastanelere sevk edildi. 3 ağır yaralımızın olduğunu değerlendiriyoruz. Sabahın ilk kırağısıyla zemin kayganlaşmış. Yolun kaygan olması nedeniyle yaşanan bir kaza. Tekrar görüyoruz ki yolcu otobüslerimizde bütün yolcularımızın kemerlerini bağlaması gerekiyor" dedi.

Yolculara geçmiş olsun dileklerini ileten Sarıibrahim, otobüs şoförünün gözaltına alındığını, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.