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Kırım'da, nadir görülen 2 beyaz aslan doğdu

Kırım’da bulunan Safari Park'ta dünyada çok nadir görülen 2 adet beyaz aslan dünyaya geldi.

Haber Merkezi | 30.03.2019 - 13:15..
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Albino aslanı olarak da bilinen ve dünyada sayıları 300’e yakın olduğu tahmin edilen beyaz aslan türlerinden 2 tanesi dünyaya gözlerini açtı. Bu aslanların değeri sürekli sorulsa da, bu aslanlara paha biçilemiyor.

TÜRÜ DÜNYADA ÇOK AZ SAYIDA VAR

Kırım’da bulunan Safari Park’ta dünyada çok nadir görülen 2 adet beyaz aslan dünyaya geldi. Kruger tipi Afrika Aslanları’nda çok nadir görülen renk mutasyonuyla dünyaya gelen ve dünyada sayıları 300’e yakın olduğu tahmin edilen beyaz aslan türlerinden 2 tanesi dünyaya geldi.

Minik yavruların sevimliliği ise görülmeye değer...

Kırım'da, nadir görülen 2 beyaz aslan doğdu

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2 YENİ BEYAZ ASLAN DOĞDU

Kırım’da bulunan Safari Park’ta dünyaya gelen beyaz aslanlara Miladi ve Rocky isimleri verildi. Taygan Safari Parkı sahibi Oleg Zubkov, hayvanat bahçesinde dünyaya gelen beyaz aslanların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve veterinerlerin beyaz aslanlarla ilgilenerek olası bir olumsuzluğun önüne geçtiklerini söyledi. Zubkov, hayvanat bahçesinde yeni doğan yavru beyaz aslanlarla birlikte toplamda 20 adet beyaz aslanın bulunduğunu söyledi.

Kırım'da, nadir görülen 2 beyaz aslan doğdu


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