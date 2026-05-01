Kış geri geldi: Sıcaklıklar hissedilir şekilde düşüyor, yağış artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacak ve hafta boyunca mevsim normallerinin altına düşecek.

Yağışlı havanın etkisiyle birlikte iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülme ihtimali bulunuyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAKLAR ETKİLİ OLACAK

Bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim.

Özellikle batı ve iç bölgelerde, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili.

Sıcaklıklar batıda düşüşe geçiyor; bazı iç kesimlerde en düşük değerler 8-10 derece civarına iniyor.

Güney ve doğuda daha ılıman seyrediyor ancak yağışlı alanlar genişliyor.

YAĞMUR ÜLKEYİ ELE GEÇİRİYOR

Cumartesi günü yağışlı havanın doğuya ve kuzeye doğru ilerlemesi bekleniyor.

Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kuvvetli sağanaklar, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur öngörülüyor.

Sıcaklıklarda düşüş hız kazanırken, birçok ilde maksimum sıcaklıkların 10-15 derece bandına gerileyeceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞACAK

Pazar günü yağışların yer yer devam etmesi, soğuk hava kütlesinin etkisinin güçlenmesi bekleniyor.

Özellikle iç ve kuzeydoğu bölgelerde kar yağışı ihtimalinin artacağı öngörülüyor.

Yüksek noktalarda düşük sıcaklık değerleri ve kar görüleceği tahmin ediliyor.

DÜŞÜK SICAKLIKLAR HAKİM OLACAK

Pazartesi günü yağışlı havanın Karadeniz ve doğu kesimlerde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Batı bölgelerde yağışların azalacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça altında seyredeceği öngörülüyor.

Doğuda bazı illerde sağanak yağmurun hakim olacağı tahmin ediliyor.

DÜŞÜK SICAKLIKLAR VE YAĞMUR DEVAM EDECEK

Salı günü özellikle kuzey ve iç kesimlerde parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı havanın sürmesi bekleniyor.

Sıcaklıklardaki düşüşün devam edeceği öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde don ve buzlanma riski uyarısı yapılıyor.

Batı ve güneyde yağışın azalacağı ancak devam edeceği, doğuda ise sağanakların etkisini sürdüreceği değerlendiriliyor.

