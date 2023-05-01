1 Mayıs 2023: Vitrindeki kitaplar Bugün 1 Mayıs, nisan ayını da geride bıraktık. Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplarda bu hafta. Her okura göre hazırladığımız listeye buyurun.

Özel İçerik

Bugün 1 Mayıs 2023... Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplarla siz okurlarımızın karşısındayız. "Ne okusam" diyen kitapseverler için raflardaki yerini alan kitaplardan okuma listesi hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Cumhuriyet'in 100 Günü: İnkılabın Ayak Sesleri

Emrah Safa Gürkan, Cumhuriyet'in 100 Günü - İnkılabın Ayak Sesleri ve Cumhuriyet'in 100 İsmi - Büyük Devrimin Portreleri’nde bir şeyi kesin olarak görmemizi sağlıyor: Bir büyük liderin önderliğinde genç yaşlı binlerce insanın çabasıyla yaratılan ve şimdi bir asırlık çınar gibi kök salan Türkiye Cumhuriyeti’ni var etmek, bir “mucize”den çok daha fazlasını gerektirmişti.

Anne Baba Cumhuriyeti

Etkileyici hikâyeler, açıklayıcı veriler ve pratik önerilerle dolu olan Anne Baba Cumhuriyeti, harekete geçiren heyecan verici bir mesaj sunuyor.

Sayfa: 368

Kuru Kız

Ayfer Tunç, okurlarını taşranın karanlığından alıp dünyanın bir ucuna götürüyor. Şimdilik daha ötesi yok.

Kuru Kız, tüm zamanların mağdurları üzerine, yenilikçi, ezber bozan bir roman.

Sayfa: 216

Ressamın İsyanı

Gündüz Vassaf’ın ilk romanı olan ve yedi yılda yazılan Ressamın İsyanı, kurmacanın denemeyle, anının biyografiyle buluştuğu benzersiz bir roman; sanata ve özgürlüğe yazılmış bir aşk mektubu.

Sayfa: 672

Profesör Arsene Wenger

Profesör Arsène Wenger ; teknik direktörün Alsace’taki çocukluğunu, futbolculuk dönemini ve teknik direktörlük kariyeri ile özellikle futbol camiasında yıldızının parlamasını sağlayan Arsenal günlerini ele alıyor. Kalem oynattığı saygın basın organları sayesinde dünyanın dört bir yanından okurlara seslenen spor camiasının yetkin ismi Xavier Rivoire, hem Fransa’dan hem de İngiltere’den Wenger’in kariyerinin farklı dönemlerindeki elliye yakın ismin tanıklığına başvurarak çok sayıda bakış açısını bir araya getirip onu yakından tanımamızı sağlıyor.

Sayfa: 400

Uzayıp Giden Bir Gölge Gibi

Antonio Muñoz Molina, günümüzde yazmayı sürdüren yazarlar arasında en iyilerinden biri... Uzayıp Giden Bir Gölge Gibi, hem bir roman hem bir anı kitabı hem tarihi bir belge hem yaratı, yazmanın ve varolmanın anlamı üzerine bir yapıt ama, hepsinden öte nefis bir yorum.

Sayfa: 360

Neden Kendimi Yetersiz Hissediyorum

Muthig, kitabında hem bu soruları cevaplamamıza yardımcı oluyor hem de bize yanıtlarımız doğrultusunda hareket edeceğimiz alıştırmalar ve ödevler sunuyor. Neden Kendimi Yetersiz Hissediyorum? içimizdeki her şeyi olduğundan daha kötü gösteren çarpık aynayı düzelterek özgüvenimizi geri kazanmamız için elimizden tutan, gerçek bir elkitabı.

Sayfa: 208

Bitcoin

Karşınızda fenomen haline gelmiş bir kitap, gizemli figür Satoshi’nin bitcoin hakkında yazdığı her şeyi bu kitapta bulacaksınız.

Sayfa: 336

Sıfır Atık Hareketi

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan bu kitapta, çevre duyarlılığına dair çalışmaları göreceksiniz.

Sayfa: 248

O An

Bu kitapla sizinle NeuroFormat uygulamalarının 2023 yılında geldiği noktayı paylaşıyorum. Zira uygulama eski kitaplarımdan çok değişti ve daha gelişti.

Sayfa: 248

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com