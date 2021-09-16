10 yaş ve üzeri için kitap: Süper Gazeteciler Geri Döndü

10 yaş ve üzeri için kitap: Süper Gazeteciler Geri Döndü

Çocuk edebiyatında 30. yılını kutlayan Aytül Akal'ın, yayınlandığı günden bu yana 500 bini aşkın okura ulaşan "Süper Gazeteciler" serisi raflardaki yerini aldı.

Kendi çabalarıyla hazırlayıp dağıttıkları Süper Gazete ile epeyce ünlenen dört kafadarı bu kez 8. sınıf sıralarında buluşturan yazar, takipçilerini yine karmaşık olaylar zinciriyle baş başa bırakıyor.

İlk gençlik çağındakilerin bireysel ve toplumsal bağlamda yaşadıkları sorunları içtenlikle ele alan roman; başarı takıntılı anne babaların yüksek beklentileri karşısında baskı hisseden öğrencilerin duygu ve düşüncelerine tercüman oluyor.

SÜPER GAZETE

Süper Gazeteciler Elif, Evren, Selin, Yener artık 8. sınıftadır ve eğitim hayatlarına yön verecek önemli bir sınavın eşiğindedir. Yoğun ders programı ve çözülmesi gereken testler yetmezmiş gibi bir de Süper Gazete'yi tekrardan çıkarma fikri eklenir günlük koşuşturmalarına.

Ergenliğin getirdiği ruhsal dalgalanmalarla mücadele ederken sürpriz sorumluluklar yüklenir omuzlarına. Tabii hiç olmadık anlarda çetrefilli sorunlar da çıkar karşılarına...





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SINAVA BAĞLI GELECEK...

Elif'in uzaklardan gelen halası, Evren'in evdeki kasada gördüğü test sayfaları, Selin'in çizdiği resimlerin sergiden birer birer kaybolması ve Yener'in annesinin son zamanlarda epeyce tuhaflaşması, dört arkadaşın önündeki geleceği belki de sınavdan çok daha fazla etkilemek üzeredir.

Süper Gazeteciler için kolları sıvama vaktidir! Evde onları bekleyen yüzlerce teste inat, önlerinde acilen çözülmeyi bekleyen büyük bir problem yumağı vardır...

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com