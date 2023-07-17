100. Yılında Türkiye Seyahatnamesi kitabıyla Türkiye turu Gezgin ve yazar Seymen Bozaslan'ın 10 yıldır üzerinde çalıştığı 100. Yılında Türkiye Seyahatnamesi kitabı, zengin bir kaynak özelliği taşıyor. Kitapta 81 ile dair gezilecek, görülecek yerler mevcut. Dahası da var...

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Gezgin yazar Seymen Bozaslan, cumhuriyetimizin 100. yılında anlamlı bir eserle okurların karşısına çıktı. Altın Kitaplar etiketiyle yayınlanan 100. Yılında Türkiye Seyahatnamesi teknolojik altyapısıyla kalıpların dışına çıkarıyor, geleneği gelecekle buluşturuyor.

Bozaslan yeni kitabı hakkında, “81 ili defalarca gezerek tüm şehirlerde fotoğraflar çektim, notlar aldım ve bunları Spotify, Youtube ve Google Maps QR kodları ile yenilikçi bir yaklaşımla bütünleştirmeyi hedefledim.” yorumunda bulundu. Eserin yayınlanmasının ardından Bozaslan’ın gerçekleştireceği seyahatler doğrultusunda QR kodların güncellenmesi ve kitabın yaşayan bir seyahatname olması hedefleniyor.

Seymen Bozaslan, yeni kitabı ile ilgili,

"10 yıllık emeğim"

“Bu çalışmada 10 yıllık emeğimi okurla buluşturmanın mutluluğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında bir gezgin olarak seyahatname çıkarmanın onurunu yaşıyorum. 100. yılında Türkiye Seyahatnamesi’ni yazarken amacım cumhuriyetin 100. yılına ulaşan güzellikleri kayıt altına almaktı. Son 2 yıldır büyük emek verdiğim bu çalışmada 81 ili defalarca gezerek tüm şehirlerde fotoğraflar çektim, notlar aldım ve bunları Spotify, Youtube ve Google Maps QR kodları ile yenilikçi bir yaklaşımla bütünleştirmeyi hedefledim. 100. yılında Türkiye Seyahatnamesi aracılığıyla seyahate çıkan birinin aklındaki tüm sorulara cevap vermeyi planlıyorum.”

yorumunda bulundu.

Gezginin önerisiyle gezilecek yerler

Kitapta bulunan Google Maps QR kodları Seymen Bozaslan’ın tavsiye ettiği yerler, yeme içme durakları, ulaşım noktaları, kamp yerleri, plajlar ve daha pek çok turistik durağı telefon üzerinden görüntüleme imkânı sunuyor. Kilometre hesabı yapmaya, atmosfer hakkında bilgi sahibi olmaya, tüm Google kullanıcılarının yorumlarını okumaya olanak tanıyor.

Sayfa: 440

Dolu dolu bir kitap

Spotify QR kodları ile 81 şehrimizin ezgilerinin yer aldığı çalma listelerine ulaşılabiliyor. Arka kapakta yer alan QR kodda Bozaslan’ın seyahatleri süresince çektiği etkileyici videoların 4 saatlik sunumu yer alıyor. Çamlıhemşin yaylaları, İzmir plajları, Türkiye'deki antik kentler gibi spesifik noktaların haritaları da yine bu kitapta okurları bekliyor.

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ergul.tosun@ensonhaber.com