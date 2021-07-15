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    15 Temmuz hain darbe girişimini ele alan kitaplar

    Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü. Darbe girişimini anlatan kitaplardan bir seçki hazırladık.
    • Özel İçerik
    • 15.07.2021 - 11:29
    • Güncelleme : 15.07.2021 - 11:32
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    15 Temmuz hain darbe girişimini ele alan kitaplar

    FETÖ terör örgütü ve mesnupları 15 Temmuz akşamı kanlı bir darbe girişiminde bulundular. Demokrasiye yapılan bu darbe milletin üstün ferastiyle bastırıldı, bertaraf edildi.

    Bu uğurda şehitler verildi, ruhları şad olsun...

    Kitap Ayracı olarak bu darbeyi anlatan kitaplardan sizler için bir derleme yaptık.

    15 Temmuz

    15 Temmuz hain darbe girişimini ele alan kitaplar #1

    Yazar, darbe girişiminden bugüne gerek TV'deki yayın organları gerek basılı yayın organları olmak üzere çeşitli açılardan değerlendirilen hâdiseyi, tüm bu değerlendiriler ışığında kendi bakış açısına göre yorumlamıştır.

    Sayfa: 156

    Cehennem Köpekleri

    15 Temmuz hain darbe girişimini ele alan kitaplar #2

    İslam'a ve Türkiye'ye ihanet etmiş Fethullahçı Terör Örgütü'ne bir bakış...

    Sayfa: 304

    Darbeye Geçit Yok

    15 Temmuz hain darbe girişimini ele alan kitaplar #3

    Abdulkadir Selvi, 15 Temmuz’un hikâyesini yazmak için birçok isimle görüştü ve söyleşiler yaptı. Bakanlara o gece yaşananları sordu. Milletvekilleri, emniyet müdürleri ve şehit aileleriyle konuştu. Dava sürecinde hazırlanan iddianameleri ve eklerini inceledi. Dev bir yapbozun parçalarını ustalıkla bir araya getiren Darbeye Geçit Yok,  15 Temmuz’un birinci yıldönümünde, darbe girişimine direnen farklı kesimlerin olağanüstü mücadelesini anlatıyor.

    Sayfa: 180

    Asırlık Gece

    15 Temmuz hain darbe girişimini ele alan kitaplar #4

    Asırlık Gece, hazırlık safhasından bastırıldığı ana kadar darbe girişimi kapsamında gerçekleşen birçok olayı, deliller ve belgeler ışığında bütüncül bir yaklaşımla ele almakta ve aydınlatmaktadır.

    Sayfa: 424

    Uyanış 15 Temmuz

    15 Temmuz hain darbe girişimini ele alan kitaplar #5

    Uyanış-15 Temmuz 2016’yı âdeta nefes almadan okuyacaksınız.

    Sayfa: 400

    15 Temmuz Destanı

    15 Temmuz hain darbe girişimini ele alan kitaplar #6

    "Duydum sesini ballar balını buldum kovanım yağma olsun Dizesinde Yunus’un. Duydum ta uzaklardan Gülbanklarda Mehteranlarda Seyyid Onbaşının bismillahında Ve duydum on beşinde temmuzun Salânın sedasında Işıltını gördüm sahrada Su başlarında Yavuz’un kılıcında Dinleniyordun...

    Sayfa: 250

    15 Temmuz Konuşmaları

    15 Temmuz hain darbe girişimini ele alan kitaplar #7

    Bu kitap; ulusal bir gazetenin sayfasında Türkiye’mizin yanında safını ilan eden aydın, yazar, sanatçı, akademisyen, siyasetçilerle bir dert çerçevesinde 15 Temmuz ekseninde yapılmış röportajlardan oluşuyor.

    Sayfa: 190

    15 Temmuz 15 Hikaye

    15 Temmuz hain darbe girişimini ele alan kitaplar #8

    15 Temmuz gecesiyle ilgili herkesin bir hikâyesi var.

    Sayfa: 165

    15 Temmuz Darbe Girişimi

    15 Temmuz hain darbe girişimini ele alan kitaplar #9

    15 Temmuz da, böylesi bir geçmişin, hatırlamanın izlerini taşır. Ne var ki, bu hatırlama acı vericidir, ıstıraplıdır.

    Sayfa: 240

    15 Temmuz'un 15 Hikayesi

    15 Temmuz hain darbe girişimini ele alan kitaplar #10

    Bu kitapta o gece destan yazanların yaşadıklarını, vatan deyince canlarını nasıl hiçe saydıklarını, cesaretlerini, kahramanlıklarını, kan verişlerini, can verişlerini okuyacaksınız. Onlara duyduğunuz minnet, şükran daha da artacak.

    Sayfa: 185

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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