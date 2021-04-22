Erdal Öz, arkadaşı Ülkü Tamer'i anlatıyor

Erdal Öz'den Ülkü Tamer hakkında, bugün ne yazık ki benzerini göremediğimiz sıcaklıkta kısacık bir metin...

50’li yılların ortaları...

O dönemin Ankara’sında, genç usta edebiyatçıların soluk aldığı, ürünlerini yayımlama olanağı buldukları bir yayın…

Pazar Postası.

Erdal Öz’ün de ilk yazılarını yazdığı, hatta bir soruşturma yanıtında söylediği gibi, kendisine sayfaların özgürce açıldığı bir haftalık gazete…

Gazetenin kültür sayfası, kimi genç yazarlardan, bir başka genç yazar/şair hakkında kısa tanıtım metinleri ister.

Can Yayınları tanıtım sayfası bölümünde Faruk Duman'ın haberine göre, Erdal Öz Ülkü Tamer'i kendine has diliyle övmüş de övmüş..

Şair Ülkü Tamer

ÜLKÜ TAMER'E SATIRLAR...

6 Ekim 1957 sayısının hikayecisi Ülkü Tamer’dir, onun hakkında yazan arkadaşı da Erdal Öz…

İşte Erdal Öz'ün Ülke Tamer hakkındaki sözleri.

Buyrun...

Yayıncı, yazar Erdal Öz

"İKİNCİ YENİ ŞİİRLER YAZARDI..."

"Robert Kolejde okuduğuna bakmayın; kasket giyer. Kasket giyince de Raj Kapor’a benzer. Oniki yaşındayken yazdığı Duygular Konuşuyor adlı bir perdelik okul oyunu Remzi Kitabevi tarafından basılmıştır. İkinci Yeni şiirler yazardı, şimdi vazgeçti sanıyorum. Biletini daha aydınlık şiirler için almış gibi. Daha, şiirde mi, hikâyede mi demir atacağı belli olmadığından, öyle oturmuş bir kişiliği de yok. Şimdilik, öncü-yeni olmak uğruna çoğu kere şiiri, hikâyeyi de karanlık izbelerde bırakıyor. Salt, öncü-yeni olmayı bir yana atıp hikâyeci ya da ozan olmayı daha bir öne aldığı gün, çok yakından bildiğim cin gibi zekâsı ve yaratıcı yeteneğiyle, Behçet Kemal Çağlar’ın öğrencisi olduğuna da aldırmadan, onu daha aydınlık, daha havadar pencerelerde göreceğime inanıyorum."

ERDAL..

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