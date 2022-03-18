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    17. Ankara Kitap Fuarı açıldı

    Söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin olduğu birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak 17. Ankara Kitap Fuarı başladı.
    • AA
    • 18.03.2022 - 16:40
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    17. Ankara Kitap Fuarı açıldı

    Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium'da düzenlenen ve 300'den fazla yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun yer aldığı 17. Ankara Kitap Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

    Yazarlar Dücane Cündioğlu ve Edit Tasnadi'nin onur konuğu olduğu fuarın açılışında konuşan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, 1250'nin üzerinde kütüphaneyle hizmet verdiklerini söyledi.

    Türklerin az kitap okuduğu algısının yanlış olduğunu belirten Odabaş, Türkiye'de 2019 yılında 68 bin 554, 2020'de 78 bin 500, 2021 ise 87 bin 231 kitabın yayımlandığını bildirdi.

    17. Ankara Kitap Fuarı açıldı #1

    "KİTAP OKUMAYI SEVİYORUZ"

    Türkiye'deki kitap üretim rakamlarının iyi olduğunun altını çizen Odabaş, "Bu kadar kitap üretiliyorsa satılıyordur, satılıyorsa okunuyordur" dedi.

    Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da geçmişi bilmek ve bugünü anlamak gerektiğini ifade etti. Geleceğe dair fikir sahibi olmak için kitap okunması gerektiğini vurgulayan Baran, eğitimin kitap okumakla sağlandığını dile getirdi.


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