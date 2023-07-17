17 Temmuz 2023: Yeni çıkan kitaplar Temmuz ayının üçüncü haftasına giriyoruz. Bugün 17 Temmuz Pazartesi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplar var.

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17 Temmuz 2023... Yeni çıkan, okurlarını bekleyen, raflardaki yerini alan yeni eserlere birlikte bakalım.

İyi okumalar dileriz...

17. Roman

Dag Solstad’nın On Birinci Roman, On Sekizinci Kitap'ı kahramanı Bjørn Hansen’in Büyük Ret adını verdiği planını uygulamaya koymasıyla ve çevresindeki herkese oynadığı oyunla son bulmuştu. Bu kitabın devamı niteliğindeki 7. Roman bizi yıllar sonrasına götürüyor. Foyası meydana çıkan Bjørn Hansen sahtecilikten çarptırıldığı hapis cezasını tamamlamış, dışarıdaki hayata uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bu sırada, uzun zamandır görmediği oğlundan gelen mektupla artık bir torunu olduğunu öğrenir ve oğlunun ailesini ziyaret etmeye karar verir. Şüphelerle dolu halde çıktığı bu yolculuk beklenmedik keşif ve sorgulamalara gebedir.

Sayfa: 136

Özgür: Her Şey Parçalanırken Büyümek

Özgür: Her Şey Parçalanırken Büyümek kitabında Lea Ypi, bir yandan karışan ülkesinin manzarasını bir yandan da ailesinin sırlarını ele alıyor ve ortaya roman tadında ama tüm acıların, tüm kısıtlanmışlıkların, tüm yapamayışların, tüm başarıların gerçek olduğu bir anlatı çıkarıyor. Sonunda da anne babasının dünyasıyla bugünün dünyasını kıyaslıyor. Hangisi ideal? Hangisi daha gerçek? Hangisi daha özgür? Sahi, özgürlük ne demek?

Sayfa: 248

100. Yılında Türkiye Seyahatnamesi

Gezgin yazar Seymen Bozaslan, cumhuriyetimizin 100. yılında anlamlı bir eserle okurların karşısına çıktı. Altın Kitaplar etiketiyle yayınlanan 100. Yılında Türkiye Seyahatnamesi, teknolojik alt yapısıyla kalıpların dışına çıkarıyor, geleneği gelecekle buluşturuyor.

Sayfa: 440

Uslu Çocuk Olmayı Bırak

Söyleşi, seminer ve eğitimleriyle hatırı sayılır bir kitleye ulaşan Aşkım Kapışmak yeni bir kitapla okurlarının karşısında. Uslu Çocuk Olmayı Bırak ismiyle Nemesis Kitap’tan çıkan eser, içinizdeki uslu çocuğu biraz olsun azaltmayı hedefliyor.

Sayfa: 150

Geleceğin Sanat Eseri

Ünlü Alman opera bestecisi, tiyatro direktörü, müzik teorisyeni ve yazarı Richard Wagner (1813-1883), Geleceğin Sanat Eseri’nde, geliştirdiği “toplam sanat eseri” kavramı çerçevesinde tüm sanat dallarının bir araya geldiği bir sanat eseri kurgular.

Sayfa: 220

Vicdan Bir Kara Kutudur

Christopher Nolan'ın merakla beklenen ve önümüzdeki hafta (21 Temmuz’da) tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de vizyona girecek olan yeni filmi “Oppenheimer” ile gündeme gelen nükleer bilimci J. Robert Oppenheimer’ı tanımak isteyen herkes için eşsiz bir kaynak.

Sayfa: 152

Afili Hafiye

Murat Menteş'ten yepyeni bir roman....

Sayfa: 304

Saksağan Yokuşu

Deniz Erbulak'ın kıvrak kalemi ve olay zincirleri inşa etmedeki ustalığı polisiye-korku türünde ele aldığı Sırlar serisinde kendini iyice gösteriyor. Üç kitap olarak kurgulanan sırlar serisinin ilk kitabıMezarlığın Sırrı'nda tuttuğumuz soluğumuzu serinin ikinci kitabı olan Saksağan Yokuşu' nda da bırakamıyoruz.

Sayfa: 432

Bir Masal- İsmet Özel'i

İsmet Özel’in bir entelektüel olarak portresini veren Bir Masal İsmet Özel’i günümüzde devam eden hararetli tartışmalara, büyük şairin evrenine kaynaklar üzerinden bir yolculuk deneyerek katkıda bulunuyor. İsmet Özel’i bir entelektüel olarak ele alıyor ve ona tarihsel bir bağlam öneriyor. Türk okurunu da bu son derece zihin açıcı tartışma ikilimi içinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Sayfa: 156

Tara Porter

Doğrudan gençlere hitap eden, tıpkı kalpten konuşan bir arkadaş ya da asla yargılamayan bir abla gibi yazan Tara Porter, sınavlardan arkadaşlığa, aileden aşka, anksiyeteden eğitime, diyetten sosyal medyaya her konuda önerilerde bulunuyor.

Sayfa: 200

Küresel Hipnoz

Elinizdeki bu kitap, küresel bir çete tarafından tasarlanıp insanlığın başına bela edilen Koronavirüsün perde arkasını ve küresel oligarşinin kirli ilişiklerini belgeleriyle deşifre ediyor.

Sayfa: 208

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