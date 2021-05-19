19 Mayıs şiirleri

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Hepimize kutlu olsun... Bu özel gün için sizler için bir şiir derlemesi hazırladık.

Ülkemizin kurtuluşununun ilk adımı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. 19 Mayıs ulusumuzun bağımsızlığı konusunda yakılan bir fenerdir.

Ulusal bilincin yükseldiği ve emperyalist ülkelere karşı mücedele verdiğimiz Kurtuluş Savaşı'nın başlatıldığı 19 Mayıs, tekrara kutlu olsun.

Bu güne özel sizler bir şiir derlemesi hazırladık...

ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞINDA

Bir gemi yanaştı Samsun’a sabaha karşı

Selam durdu kayığı, çaparası, takası,

Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından

Bir duman

Duman değildi bu

Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan

Demir değil

Sarılan anayurda

Kemal Paşanın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına

Çıkarken yüce komutan

Karadeniz’in halini görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar

Kalktı takalar,

İzin verseydi Kemal Paşa

Ardından gürleyip giderlerdi

Erzurum’a kadar

Cahit KÜLEBİ





19 Mayıs 1919’da

Yurdu düşmanlar sardı,

Güneşimiz karardı.

Ninelerin gözleri

Birer kanlı pınardı.

Serin bahar meltemi

Gibi beyaz bir gemi

Samsun’a demir attı,

Göklerimiz ağardı.

Bu gemide inanan,

Yurda şan, millete şan;

Büyük, eşsiz kahraman

Mustafa Kemal vardı.

M.Necati ÖNGAY

BOYNUMUZUN BORCUDUR

Atamızdan bize emanet oldu bu vatan,

Onu ebedî yaşatmak boynumuzun borcudur.

Bil ki her zaman plân yapıyor düşman,

Vatanı korumak boynumuzun borcudur.

İnmesin, göklerde dalgalansın bayrağım,

Verilir mi şehit kanıyla sulanmış toprağım?

Ölürüm de bırakmam, burası benim yatağım,

Sancağı korumak boynumuzun borcudur.

Şerefsiz hayat için, bu toprağı satanlar,

Bu milletin içine fesat ruhu katanlar,

Bunu bize yakıştırır mı toprakta yatanlar?

Türklüğü yaşatmak boynumuzun borcudur.

Tarih okusun ki, mazimiz ne imiş görsün

Her bir kötülüğü kalbinden silsin,

Düşmanımız, Türk gençliği ne imiş bilsin.

Cumhuriyeti korumak boynumuzun borcudur.

Mehmed’im ne söylese hepsi haktır,

Cumhuriyetçi gençlikte hile yoktur,

Atatürkçü olanda vatan sevgisi çoktur,

Vatanı korumak boynumuzun borcudur.

Mehmet SARIOĞLAN





19 MAYIS GÜNÜ ATA'MIZ

19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük Ata'mız.

Masmavi gözleriyle,

Eritmiş düşmanları.

Gençlere etmiş hediye,

Bu en büyük bayramı.

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı.

O GÜN

Yıl 1919,

Atam düştü yollara,

Bu vatan bizim dedi,

Güvendi o bizlere.

İşte bu yüzden,

Bu gün bizim gün,

Ata'mın sayesinde,

Kurtuldu bütün vatan!

BU GELEN BANDIRMA VAPURU

Tekmil Anadolu ayakta,

Bu gelen Bandırma vapuru.

Mustafa Kemâl'in bakışı

Göklerden duru.

Boz kalpağın hele bir çıkarsın Mustafa Kemâl

Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda.

Mustafa Kemâl'in elbisesi

Rütbesiz, nişansız...

Ve avuçlarında

Kaderi yazılmış Türkiye'nin.

Karadeniz sere serpe uzanmış önünde

Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır,

Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşir

Mustafa Kemâl geliyor.

Vapur yaklaşır, yaklaşır;

Secde eder dağlar taşlar.

Selam verir Gazi Anadolu'm;

Bandırma vapurunun içinde.

Güneşten süt emmiş

Bir sarışın kahraman var.

Mustafa Kemâl, ölümsüz kahraman,

Sen Samsun'a ayak bastığın an,

Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla,

Dalgalandı vatan.





GENÇLİĞİN HEDEFLERİ

Seni anmak ve anlamak,

Gençliğin en büyük isteği Ata'm.

Senin fikirlerini yaşatmak,

Gençliğin en büyük hedefi Ata'm.

Senin yolundan gitmek,

Gençliğin en büyük isteği Ata'm.

Senin ilkelerinle yaşamak,

Gençliğin en büyük hedefi Ata'm.

Kurduğun cumhuriyeti korumak,

Gençliğin en büyük andıdır Ata'm.

Senin izinden gitmek,

Gençliğin en büyük hedefi Ata'm.

Senin çağdaşlık anlayışın,

Gençliğin en büyük çabasıdır Ata'm.

Seninle doğup, seninle büyümek,

Gençliğin en büyük şerefidir Ata'm.

O GELİYOR

Yıl, 1919,

Mayısın on dokuzu.

Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını

Yeryüzüne can veren

Cana heyecan veren

Al yüzlü doğan güneş!

Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar;

Siz de bir anda öyle yırtınız uykunuzu,

Uyanın Samsunlular!

Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını

Al yüzlü oğan güneş!

Bugün Çaltı burnundan gülerek doğan güneş!

Yıl, 1919,

Mayısın on dokuzu.

Uyanın Samsunlular!

Uyumak ölüme eş,

Diriltin ruhunuzu.

Ufukta bir gemi var!

Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor?

Acaba yolu mu az, yoksa yükü mü ağır?

Bu gemi umut yüklü, inanç yüklü, hız yüklü;

İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır,

Kurulacak yarını düşünen baş geliyor.

Bir baş ki gökler gibi bir küme yıldız yüklü!

Bu gemi onun için böyle yavaş geliyor

Yıl, 1919,

Mayısın on dokuzu.

Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor

Sanki harlı bir ateş

Yakıyor ruhumuzu.

Beklemek üzüntüsü her gönülden taşıyor.

Üzülmemek elde mi?

Hız yüklü, inanç yüklü, umut yüklü bu gemi!

O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,

O hız doldukça bütün damarlara kan gibi,

Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak,

Ateşler püskürecek uyanan volkan gibi!

Gittikçe büyükleşen

Gölgene dikilmekten

Karardı gözlerimiz.

Koş, atıl, gemi, sana engel olmasın deniz!

Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel!

Kuşlar gibi uç da gel, rüzgâr gibi es de gel!