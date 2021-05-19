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    19 Mayıs şiirleri

    Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Hepimize kutlu olsun... Bu özel gün için sizler için bir şiir derlemesi hazırladık.
    • Özel İçerik
    • 19.05.2021 - 09:05
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    19 Mayıs şiirleri

    Ülkemizin kurtuluşununun ilk adımı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. 19 Mayıs ulusumuzun bağımsızlığı konusunda yakılan bir fenerdir.

    Ulusal bilincin yükseldiği ve emperyalist ülkelere karşı mücedele verdiğimiz Kurtuluş Savaşı'nın başlatıldığı 19 Mayıs, tekrara kutlu olsun.

    Bu güne özel sizler bir şiir derlemesi hazırladık...

    ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞINDA

    Bir gemi yanaştı Samsun’a sabaha karşı
    Selam durdu kayığı, çaparası, takası,
    Selam durdu tayfası.

    Bir duman tüterdi bu geminin bacasından
    Bir duman
    Duman değildi bu
    Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

    Samsun limanına bu gemiden atılan
    Demir değil
    Sarılan anayurda
    Kemal Paşanın kollarıydı.

    Selam vererek Anadolu çocuklarına
    Çıkarken yüce komutan
    Karadeniz’in halini görmeliydi.

    Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar
    Kalktı takalar,
    İzin verseydi Kemal Paşa
    Ardından gürleyip giderlerdi
    Erzurum’a kadar

    Cahit KÜLEBİ

    19 Mayıs şiirleri #1

    19 Mayıs 1919’da

    Yurdu düşmanlar sardı,
    Güneşimiz karardı.
    Ninelerin gözleri
    Birer kanlı pınardı.

    Serin bahar meltemi
    Gibi beyaz bir gemi
    Samsun’a demir attı,
    Göklerimiz ağardı.

    Bu gemide inanan,
    Yurda şan, millete şan;
    Büyük, eşsiz kahraman
    Mustafa Kemal vardı.

    M.Necati ÖNGAY

    BOYNUMUZUN BORCUDUR

    Atamızdan bize emanet oldu bu vatan,
    Onu ebedî yaşatmak boynumuzun borcudur.
    Bil ki her zaman plân yapıyor düşman,
    Vatanı korumak boynumuzun borcudur.

    İnmesin, göklerde dalgalansın bayrağım,
    Verilir mi şehit kanıyla sulanmış toprağım?
    Ölürüm de bırakmam, burası benim yatağım,
    Sancağı korumak boynumuzun borcudur.

    Şerefsiz hayat için, bu toprağı satanlar,
    Bu milletin içine fesat ruhu katanlar,
    Bunu bize yakıştırır mı toprakta yatanlar?
    Türklüğü yaşatmak boynumuzun borcudur.

    Tarih okusun ki, mazimiz ne imiş görsün
    Her bir kötülüğü kalbinden silsin,
    Düşmanımız, Türk gençliği ne imiş bilsin.
    Cumhuriyeti korumak boynumuzun borcudur.

    Mehmed’im ne söylese hepsi haktır,
    Cumhuriyetçi gençlikte hile yoktur,
    Atatürkçü olanda vatan sevgisi çoktur,
    Vatanı korumak boynumuzun borcudur.

    Mehmet SARIOĞLAN

    19 Mayıs şiirleri #2

    19 MAYIS GÜNÜ ATA'MIZ

    19 Mayıs günü,
    Doğmuş büyük Ata'mız.
    Masmavi gözleriyle,
    Eritmiş düşmanları.

    Gençlere etmiş hediye,
    Bu en büyük bayramı.
    Hep birlikte el ele,
    Koruyalım vatanı.

    O GÜN

    Yıl 1919,
    Atam düştü yollara,
    Bu vatan bizim dedi,
    Güvendi o bizlere.

    İşte bu yüzden,
    Bu gün bizim gün,
    Ata'mın sayesinde,
    Kurtuldu bütün vatan!

    BU GELEN BANDIRMA VAPURU

    Tekmil Anadolu ayakta,

    Bu gelen Bandırma vapuru.

    Mustafa Kemâl'in bakışı

    Göklerden duru.

    Boz kalpağın hele bir çıkarsın Mustafa Kemâl

    Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda.

    Mustafa Kemâl'in elbisesi

    Rütbesiz, nişansız...

    Ve avuçlarında

    Kaderi yazılmış Türkiye'nin.

    Karadeniz sere serpe uzanmış önünde

    Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır,

    Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşir

    Mustafa Kemâl geliyor.

    Vapur yaklaşır, yaklaşır;

    Secde eder dağlar taşlar.

    Selam verir Gazi Anadolu'm;

    Bandırma vapurunun içinde.

    Güneşten süt emmiş

    Bir sarışın kahraman var.

    Mustafa Kemâl, ölümsüz kahraman,

    Sen Samsun'a ayak bastığın an,

    Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla,

    Dalgalandı vatan.

    19 Mayıs şiirleri #3

    GENÇLİĞİN HEDEFLERİ

    Seni anmak ve anlamak,
    Gençliğin en büyük isteği Ata'm.
    Senin fikirlerini yaşatmak,
    Gençliğin en büyük hedefi Ata'm.

    Senin yolundan gitmek,
    Gençliğin en büyük isteği Ata'm.
    Senin ilkelerinle yaşamak,
    Gençliğin en büyük hedefi Ata'm.

    Kurduğun cumhuriyeti korumak,
    Gençliğin en büyük andıdır Ata'm.
    Senin izinden gitmek,
    Gençliğin en büyük hedefi Ata'm.

    Senin çağdaşlık anlayışın,
    Gençliğin en büyük çabasıdır Ata'm.
    Seninle doğup, seninle büyümek,
    Gençliğin en büyük şerefidir Ata'm.

    O GELİYOR

    Yıl, 1919,

    Mayısın on dokuzu.

    Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını

    Yeryüzüne can veren

    Cana heyecan veren

    Al yüzlü doğan güneş!

    Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar;

    Siz de bir anda öyle yırtınız uykunuzu,

    Uyanın Samsunlular!

    Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını

    Al yüzlü oğan güneş!

    Bugün Çaltı burnundan gülerek doğan güneş!

    Yıl, 1919,

    Mayısın on dokuzu.

    Uyanın Samsunlular!

    Uyumak ölüme eş,

    Diriltin ruhunuzu.

    Ufukta bir gemi var!

    Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor?

    Acaba yolu mu az, yoksa yükü mü ağır?

    Bu gemi umut yüklü, inanç yüklü, hız yüklü;

    İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır,

    Kurulacak yarını düşünen baş geliyor.

    Bir baş ki gökler gibi bir küme yıldız yüklü!

    Bu gemi onun için böyle yavaş geliyor

    Yıl, 1919,

    Mayısın on dokuzu.

    Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor

    Sanki harlı bir ateş

    Yakıyor ruhumuzu.

    Beklemek üzüntüsü her gönülden taşıyor.

    Üzülmemek elde mi?

    Hız yüklü, inanç yüklü, umut yüklü bu gemi!

    O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,

    O hız doldukça bütün damarlara kan gibi,

    Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak,

    Ateşler püskürecek uyanan volkan gibi!

    Gittikçe büyükleşen

    Gölgene dikilmekten

    Karardı gözlerimiz.

    Koş, atıl, gemi, sana engel olmasın deniz!

    Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel!

    Kuşlar gibi uç da gel, rüzgâr gibi es de gel!

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