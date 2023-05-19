19 Mayıs'ın 104'üncü yıl dönümünde 19 Mayıs temalı kitaplardan seçmeler Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104'üncü yılı. 19 Mayıs'ı anlatan kitaplardan sizler için bir liste hazırladık. 19 Mayıs kutlu olsun...

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Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, kutlu olsun... Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı ve Milli Mücadele meşalesini yaktığı, bir milleti esaretten kurtardığı günün yıl dönümü. Bugüne özel olarak 19 Mayıs'ı anlatan kitaplardan seçmeler hazırladık.

Falih Rıfkı Atay- 19 Mayıs

Falih Rıfkı Atay’ın sürükleyici, zengin muhtevalı, zıt görünüm ve olaylara dayanarak tezlerini savunan bir üslubu vardır.

Sayfa: 88

Murat Bardakçı-Bir Devlet Operasyonu: 19 Mayıs

Murat Bardakçı bu kitabında, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a gidişinin gözden kaçmış bazı ayrıntılarını bir kısmı şimdiye kadar yayınlanmamış belgelerin ışığı altında ortaya koyarken, Cumhuriyet’e uzanan millî kurtuluş hareketinin ilk adımını teşkil eden bu yolculuğun Harbiye Nezâreti’nden Dahiliye ve Bahriye Nezâretleri’ne, zamanın Genelkurmayı’ndan Sadaret’e ve Saray’a kadar devletin en üst düzeyinin dünya savaşı bozgunu sonrasında birşeyler yapabilmek için beraberce hazırladıkları bir devlet operasyonu olduğunu anlatıyor.

Sayfa: 200

Hikmet Aracı- 19 Mayıs Gösterileri

Kitapta saha içi gösteri teknikleri, senaryo hazırlanması, koreografik şekillerin belirlenmesi, hareket öğretimi aşamaları, sahanın kodlanması ve fon çalışmaları anlatılmıştır. Okulların tören geçişleri, örnekleriyle birlikte verilmiştir. Kitabın ilerleyen kısımlarında kız ve erkek öğrencilere yaptırılabilecek hareketler anlatılmıştır. Beden eğitimi öğretmenliğine başlayan her öğretmenin ve öğrencinin ihtiyaç duyacağı, deneyimlerle hazırlanmış rehber niteliğinde bir çalışmadır.

Sayfa: 180

Habib Bektaş- Yeni Bir Başlangıç: 19 Mayıs

Bir çocuk! Adı Mustafa. Mustafa Kemal Atatürk’ün yoldaşı. Yıllar önce başlamış birliktelikleri, büyük bir ihtimalle 19. yüzyılın sonlarında. Sonrasında birbirlerinden hiç ama hiç ayrılmamışlar. Bu kitapta, 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının İstanbul’dan Samsun’a yolculuğunun öncesi ve sonrası anlatılıyor. O büyük ve anlamlı yolculuk. Osmanlı’nın bıraktığı enkazın genç Türkiye’ye dönüşme sürecinin ilk günleri. Yazar, Atatürk’ün Türk ulusuna armağanı Söylev’de anlatılanlardan yola çıkarak o büyük macerayı bir çocuğun gözünden anlatıyor. Anlatılanlar, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı’na evrilen yolun başlangıcı. Dolayısıyla kurtuluşa kavuşmanın hangi koşullarda gerçekleştiğini gözler önüne seriyor.

Sayfa: 215

Bekir Öztürk- 19 Mayıs'ı Anlamak

19 Mayıs ile ilgili yazılan tüm kitap ve makalelerde, birbiriyle çelişen onca ifadelerine rağmen, Bennett’in Mustafa Kemal ve arkadaşlarına vize verdiği yazılmaktadır.

Sayfa: 128

Turgut Özakman- 19 Mayıs 1999 Atatürk Yeniden Samsun

Ünlü tarihçi ve yazar Turgut Özakman'ın kaleminden 19 Mayıs...

Sayfa: 400

Ahmet Akyol- Zafere İlk Adım-19 Mayıs 1919

Zafere İlk Adım'da, Nutuk’ta açıklanan Gençliğe Hitabe’den alınan güçle, Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya gönderilişinin iç yüzü farklı bir anlatımla ele alınmakta, iddialar somut bilgi ve belgelerle yanıtlanmaktadır.

Sayfa: 152

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