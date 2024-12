2 Aralık 2024 Pazartesi: Vitrindeki kitaplar

Özel Haber

Bugün 2 Aralık Pazartesi...Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitapları siz okurlarımız için listeledik.

İyi okumalar diliyoruz...

KEDİLER VE ZEN

Sayfa: 232

Kediler ve Zen, kediler, Japonya ve Zen felsefesi hakkında hikâyeler ve gerçek hayat öyküleriyle örülü bir metin.

ROBONLAR

Sayfa: 341

Hazır mısın? Bu kitabı okuduktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

ŞEM

Sayfa: 216

Adını hiç duymadığımız ama belki de her gün yanımızdan sessizce geçen kadınların, bastırılmış hayallerinin ve susturulmuş çığlıklarının sesi olur umuduyla...

KAĞITTAN KAPLAN

Sayfa: 64

Ceyhan Usanmaz’ın birbirine dolanan öyküleri, “yazamamanın” farklı tezahürleri üzerine düşün(dür)üyor. Kâğıttan Kaplan oyunbaz bir kitap ama en çok da kendisine gülüyor.

BENİ ÖZGÜYLE UTANDIRMA

Sayfa: 232

Eğitim bilimci ve Parentwiser uygulamasının kurucusu Doç. Dr. Özgür Bolat, övgü hakkında doğru bilinen yanlışları sorguluyor ve son 50 yılın bilimsel araştırmalarından yararlanarak doğruları gözler önüne seriyor.

MÜMKÜNSE SADECE SENİNLE

Sevilen yazar Ahmet Batman'dan yeni kitap...

Sayfa: 168

ANTHOYN FAUCİ'NİN GERÇEK YÜZÜ

SANDİTON

Sayfa: 88

Birçok edebiyat eleştirmeninin, tamamlansaydı yazarın en çok sevilen, okunan başyapıtlarından biri olacağını düşündüğü Sanditon, Austen’ın bitiremediği diğer iki romanı Watson Ailesi ve Lady Susan’la birlikte Can Yayınları’nda.

BELKİ YAZ ERKEN GELİR

Sayfa: 168

Yazarın adı siliniyor kapaktan. Kendi adını görüyorsun orada, bütün o öyküler senin artık. Kitap sadece senin duyacağın bir melodiyle şarkısını söylemeye başlıyor.

PANZEHİR

Sayfa: 352

O, on üç yıldır hayatımızın bir parçası. ‘Bana bir kaldıraç verin dünyayı yerinden oynatayım’ misali, on üç yıldır kapitalizmin güdümündeki tıbbın, ilaç ve gıda endüstrisinin yozlaştırdığı, deforme ettiği anlayışla savaşıyor. On üç yıldır, yanlış bilgilerle zehirlenenlere Panzehir oluyor.