20 Haziran 2020: Raflardaki kitaplar Raflardaki yerini alan, yeni çıkan, okurlarını bekleyen kitaplardan bu hafta... Merak etmeyin size her zaman olduğu gibi bu hafta da harika bir okuma listesi hazırladık.

Özel İçerik

Haziran ayının son haftasındayız ve önümüz bayram... Hem bayram tatilinde okuyabileceğiniz yeni çıkan kitaplardan siz okurlarımız için yepyeni bir okuma önerisi hazırladık.

İyi bayramlar, iyi okumalar...

İki Kraliçenin Savaşı

Usta yazar Jennifer L. Armentrout’un son şaheseri Kan ve Kül serisinin heyecanla beklenen dördüncü kitabı...

Sayfa: 728

Kısa Japonya Tarihi

Jonathan Clements’in, görsellerle desteklenen sürükleyici anlatımıyla Japon adalarından balta girmemiş ormanlarına, Kamakura’nın Budist tapınaklarından Tokyo’nun ışıltılı sokaklarına, Akihabara’nın anime merkezinden samurayların şehri Aizuwakamatsu’ya büyüleyici bir yolculuğa çıkacaksınız. Kısa Japonya Tarihi, Uzak Doğu ve Japonya’ya ilgi duyan herkes için keyifli bir giriş kitabı.

Sayfa: 288

Tek Gerçek Aşklar

Rüzgar Koridoru

Yazar Ezgi Özbek Şenel'den yepyeni bir roman: Rüzgar Koridoru

Sayfa: 240

San

Bu kitabın sayfalarında, inanan, hayal eden ve o hayalin peşinden tek başına koşarken vazgeçmeyen bir insanın deneyimlerine eşlik edeceksiniz...

Sayfa: 424

Başarılı Zihinler

Başarılı Zihinler, pozitif zihin türlerinin --gelişimci zihin, açık zihin, yükseltici zihin ve dışa dönük zihin-- her birini ele alarak bunların düşünmeyi, öğrenmeyi ve davranışları nasıl yönlendirdiğini akıcı bir dil ve samimi bir üslupla anlatmaktadır.

Sayfa: 312

Yapay zekâ, küresel salgınlar ve nanoteknoloji gibi, dünyanın yeni olanaklarına ve felaketlerine karşı insana, insanlığın kadim tarihine ve insan iradesine tutunan, yeni başlangıçların ve umudun meşalesini taşıyan yeni nesil bir bilimkurgu…

Sabri Safiye yeni romanında okuru, uzay boşluğundan dünya uygarlığının dehlizlerine uzanan sıradışı bir yolculuğa çıkarıyor.

Sayfa: 124

Delirmiş Evrenin Ortasında

Çağdaş edebiyatın sevilen yazarlarından Gülşah Elikbank, yeni çağın yeni normal insanlarının tuhaf hikâyesiyle çıkıyor bu sefer okurun karşısına.

Sayfa: 128

Çakralar ve Hayvanlar

Bu kitapta, yedi çakranın her biri için elli hayvanın çakra yorumlarını göreceksiniz. Çakra bilgeliğini hayatınıza katabilmek için gerekli ipuçları ve

tekniklerle birlikte size bu konuda rehberlik edecek kişisel dönüşüm hikâyelerini keşfedeceksiniz. Tüm bu içgörüler sizin için önemli olan hedeflere

odaklanmanızın yanı sıra sizi geride tutan manevi yüklerinizi fark etmeniz için de eşsiz bir bakış açısı sunacak.

Sayfa: 248

Oraya Kendimi Koydum

Oraya Kendimi Koydum, Türkiye’de örneğine az rastlanan belgesel şiir türünde,

kaynağını çok sayıda kadının sözlü tarih anlatılarından alan 11 şairin kolektif çabasını içeriyor.

Sayfa: 184

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