20 Kasım 2023 Pazartesi: Raflardaki kitaplar Bugün 20 Kasım Pazartesi 2023... Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplar raflardaki yerini alarak okurlarını beklemeye başladı. Ensonhaber Kitap Ayracı sizler için yeni kitapları derledi.

Özel İçerik

Kasım ayının son haftasındayız. Ve bir ay sonra yılbaşı. Yeni yılın hepimize iyilik, sağlık getirmesini diliyoruz. Ve tabii bol kitaplı bir yıl olmasını da temenni ediyoruz. Bunun için raflardaki yerini alan yeni kitapları siz okurlarımız için derledik.

İyi okumalar diliyoruz...

Rahmet Ailesi

Yüz binler satan Bozkırın Sırrı’nın yazarı Ahmet Turgut’un yeni kitabı Rahmet Ailesi, Kapı Yayınları etiketiyle tüm kitapçılarda.

Sayfa: 184

Tekinsiz Evren ve Yalnızlık

Tekinsizlik ve yalnızlığı psikanalitik kuram ve uygulamalardanyola çıkarak, pandeminin gölgesinde yeniden düşündüren ve tartıştıran bir kitap...

Sayfa: 150

Napolyon Bonapart’ın Hayatı

Savaş meydanında korkunç bir düşman, geceleriyse tutkulu bir romantikti. Napolyon Bonapart tarihin en büyüleyici ve kutuplaştırıcı figürlerinden biri kabul edildi. John Gibson Lockhart'ın bu ayrıntılı biyografisi ise, ünlü Fransız kumandanı ve imparatorunu tüm göz kamaştırıcı yönleriyle ele alıyor.

Sayfa: 250

Önemi Yok

Yazarın 1956’daki zorunlu göçünün ardından hayallerinden, çocukluğundan ilhamla yazdığı yirmi beş öyküden oluşan Önemi Yok tuhaf, rahatsız edici, absürd ve bir o kadar da dokunaklı bir kitap.

Sayfa: 96

Değişim

1976’da en iyi bilim kurgu dalında John W. Campbell Ödülü kazanan ve Philip K. Dick’in Yüksek Şato’daki Adam eseriyle birlikte anılan Değişim, hem alternatif tarihe ilginç bir bakış hem de dinî dogmatizmin insanları kişisel ve toplumsal açıdan nasıl etkilediğine dair çarpıcı bir roman.

Sayfa: 264

Mahalleyi Yönetmek

Kapsamlı bir saha çalışmasına dayanan Mahalleyi Yönetmek, muhtarların muğlak konumlarını, hangi rolleri üstlendiklerini, nasıl çalıştıklarını, usulleri kimi zaman devlet kimi zaman da mahalle sakinleri lehine nasıl esnettiklerini, daha genel olarak da devlet ile yurttaş arasındaki ilişkilerin biçimlenişini araştırıyor.

Sayfa: 373

Duaların Kayıp Sırları

Guy Finley, dünya çapında bilinen, kâr amacı gütmeyen öz farkındalık okulu Life of Learning Foundation’ın kurucusu ve direktörüdür. Otuz yıldır bireylerin yaşamlarında tavizsiz özgürlük bulmalarına ve kendilerini gerçekleştirmeyi sürdürmelerine yardımcı olmaktadır.

Sayfa: 168

Cumhuriyet'in Doğuşu

Tarihi bizlere yeniden sevdiren İlber Ortaylı Hocamızdan, Cumhuriyetimizin 100. yılına unutulmaz bir armağan…

Sayfa: 304

Zesto Psomi

Feyza Hepçilingirler, Zesto Psomi (Sıcak Ekmek) adlı romanında bütün yakıcılığıyla mübadeleyi yazıyor. Yer yer hüzünlü yer yer neşeli bir dille, Girit’ten Ayvalık’a gelen bir aile üzerinden, bir imzayla hayatları değişen yüz binlerce insanın kaderini anlatıyor. Hepçilingirler’den tarihin yüz yıldır sızlayan yarasına dair bir ustalık eseri.

Sayfa: 400

Travmadan Zafere

Cumhuriyet'in 100. yılına özel okunası bir tarih araştırması...

Sayfa: 300

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