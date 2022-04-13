Petrol
104.52
-0.11%
Euro
15.83
0.11%
Dolar
14.58
-0.14%
Altın
922.32
0.02%
Borsa
2464
0.60%
Bitcoin
588.866
-0.93%
BTXN Coin
31.06
-0.09%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    20. yüzyılın yıkıntıları arasında gezinen bir roman: Gölün Sırrı

    Jenny Erpenbeck Gölün Sırrı'nda bizi on iki bireysel yazgı eşliğinde ev, yuva, yurt ve aidiyet gibi kavramlarla bütünleşen kolektif bir hatırlama sürecine çağırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 10:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    20. yüzyılın yıkıntıları arasında gezinen bir roman: Gölün Sırrı

    Jenny Erpenbeck, Gölün Sırrı'nda savaşın trajedisinden toplama kamplarının dehşetine, dikta rejimlerinin yol açtığı sürgünlere uzanan 20. yüzyıl tarihini bir ev kurgusu üzerinden öykülüyor. Tarihin hayaletlerini bıraktığı ve vatan, toprak, aidiyet gibi kurucu kavramların musallat olduğu bir ev bu: Sakinleri için yuva olmaktan çıkan, zorla alınan, terk edilmeye mahkûm bir ev. Bir 20. yüzyıl inşası.

    20. yüzyılın yıkıntıları arasında gezinen bir roman: Gölün Sırrı #1

    Sayfa: 168

    Kitaba dair

    Brandenburg'da bir göl kıyısında genç bir mimar hayallerinin evini inşa eder. Ne var ki ev bireysel felaketler, siyasal çalkantılar ve ideolojik dönüşümlerle gölgelenen şiddet dolu, karanlık bir tarihe sahne olur:

    Yahudi komşular birer birer ortadan kaybolurken elden çıkarılır, ardından Kızıl Ordu el koyar, genç bir adam özgür Batı'ya yüzerek buradan kaçar.


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Hagi'yi Romanya'da çıldırtan olay
    Dünyadan futbol

    Hagi'yi Romanya'da çıldırtan olay

    Rusya'ya 5G yaptırımı: Ericsson ve Nokia da çekildi
    Dünya

    Rusya'ya 5G yaptırımı: Ericsson ve Nokia da çekildi

    Görüş Bildir