Euro
16.1438
3.37%
Dolar
14.2577
3.07%
Altın
814.96
2.53%
Borsa
2.142
1.91%
Bitcoin
684.204
-3.00%
BTXN Coin
39.78
-0.77%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    2021'de hayatını kaybeden yazar ve şairler

    Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Bu yıl içinde aramızdan ayrılan yazarlar ve şairler...
    • Özel İçerik
    • 14.12.2021 - 13:16
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 13:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2021'de hayatını kaybeden yazar ve şairler

    Zordur yazarların ölümü... Şairlerin de öyle... Yazdıkları eserlerle okurların gönüllerinde taht kuran yazarlar ve şairler büyülü sözcükleriyle kitapseverlerin sevgisini kazandı.

    2021 yılını da geride bırakıyoruz. Bu yıl da hayatını kaybeden yazarlar...

    Unuttuklarımız olmuşsa da affola...

    Ruhları şad olsun...

    Sezai Karakoç

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #1

    Mona Roza şiirnin yazarı Sezai Karakoç, 16 Kasım'da hayatını kaybetti.

    Doğan Cüceloğlu

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #2

    Psikolog Doğan Cüceloğlu, 16 Şubat 2021'de aramızdan ayrıldı.

    Mustafa Yazgan

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #3

    Şair ve yazar Mustafa Yazgan, 5 Aralık'ta vefat etti.

    Yavuz Bahadıroğlu

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #4

    Yazar ve öğretmen Yavuz Bahadıroğlu, 21 Ocak 2021'de hayatını kaybetti.

    Selahattin Duman

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #5

    Gazeteci ve yazar Selahattin Duman, 21 Nisan'da aramızdan ayrıldı.

    Yıldız Ecevit

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #6

    Edebiyat eleştirmeni Yıldız Ecevit, 22 Haziran'da vefat etti.

    Jack Hirschman

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #7

    Amerikalı şair ve aktivist Jack Hirschman, 87 yaşında öldü.

    Wilbur Smith

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #8

    Birçok kitabı Türkçeye de çevrilen yazar Wilbur Smith öldü. Smith, 88 yaşındaydı.

    Lina Nasif

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #9

    Mersin'de yaşayan ressam, şair ve yazar Lina Nasif, 12 Aralık'ta evinde ölü bulundu.

    Anne Rice

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #10

    Yazar Anne Rice, felçten kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldü. Rice, 80 yaşındaydı.

    Keiko Nobumoto

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #11

    Anime yazarı Keiko Nobumoto, 57 yaşında öldü. "Cowboy Bebop", "Space Dandy", "Tokyo Godfathers" gibi animelerle tanınan Nobumoto 57 yaşındaydı.

    Atel Adnan

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #12

    Anime yazarı Keiko Nobumoto, 57 yaşında öldü. "Cowboy Bebop", "Space Dandy", "Tokyo Godfathers" gibi animelerle tanınan Nobumoto 57 yaşındaydı.

    Jill Muphy

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #13

    Çocuk kitabı yazarı Jill Muphy, 72 yaşında öldü. Yazar, "Cadılar Okulu" adlı kitap serisiyle tanınıyordu.

    Doğan Akhanlı

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #14

    Yazar Doğan Akhanlı, akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. İnsan hakları alanındaki çalışmaları ile bilinen Akhanlı, 2019 yılında Almanya’nın resmi nişanı olan Goethe Madalyası’na layık görüldü.

    Hüseyin Movit

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #15

    Eleştirmen ve yazar Hüseyin Movit, 81 yaşında vefat etti.

    Nafer Ermiş

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #16

    Yazar ve çevirmen Nafer Ermiş, kalp krizi sonucu vefat etti. Ermiş, çok sayıda çeviriye imza atmıştı.

    Saito Takao

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #17

    Yazar Saito Takao 84 yaşında öldü. Yazarın ilk olarak 1968'te yayınladığı "Golgo 13" çizgi roman serisi, 201. cildinin önceki ay piyasaya çıkmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

    Emine Işınsu

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #18

    Türk edebiyatının önemli kalemlerinden, roman ve oyun yazarı Emine Işınsu Öksüz, 5 Mayıs 2021'de hayatını kaybetti.

    Demir Özlü

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #19

    İsveç'te yaşayan yazar Demir Özlü, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

    Roberto Calasso

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #20

    Adelphi Yayınevi, yayıncı ve yazar Roberto Calasso'nun uzun bir hastalıktan sonra 80 yaşında öldü.

    Erol Toy

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #21

    Yazar Erol Toy, 14 Mart'ta hayatını kaybetti.

    Jonathan Rinzler

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #22

    Star Wars, Alien, The Shining ve Indiana Jones gibi filmlerin çekilme süreçlerini anlattığı kitaplarıyla tanınan yazar Jonathan Rinzler, 58 yaşında öldü.

    Nawal El Saadawi

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #23

    Mısırlı kadın hakları savunucusu, yazar, doktor Nawal El Saadawi dün 89 yaşında Kahire'de vefat etti.

    Suna Tanaltay

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #24

    Öykü, şiir, deneme ve kişisel gelişim alanında çok sayıda eseri olan psikolog, şair ve yazar Suna Tanaltay, 88 yaşında hayatını kaybetti.

    Orhan Seyfi Şirin

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #25

    Gazeteci, şair ve yazar Orhan Seyfi Şirin, 60 yaşında hayatını kaybetti.

    Lütfi Özaydın

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #26

    Yazar Lütfi Özaydın, tedavi gördüğü hastanede 24 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

    Hüseyin Emin Öztürk

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #27

    Geçirdiği ameliyat sonrası koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sosyolog, şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk, 63 yaşında hayatını kaybetti.

    Asım Gültekin

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #28

    Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin, Yalova'daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

    İbrahim Çolak

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #29

    Yazar İbrahim Çolak, hakkındaki taciz olayları nedeniyle intihar etti.

    Sevim Gözay

    2021 de hayatını kaybeden yazar ve şairler #30

    Gazeteci ve yazar Sevim Gözay vefat etti. Gözay, bir süredir lenf kanseri tedavisi görüyordu.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir