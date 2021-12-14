2021'de hayatını kaybeden yazar ve şairler

2021'de hayatını kaybeden yazar ve şairler

Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Bu yıl içinde aramızdan ayrılan yazarlar ve şairler...

Zordur yazarların ölümü... Şairlerin de öyle... Yazdıkları eserlerle okurların gönüllerinde taht kuran yazarlar ve şairler büyülü sözcükleriyle kitapseverlerin sevgisini kazandı.

2021 yılını da geride bırakıyoruz. Bu yıl da hayatını kaybeden yazarlar...

Unuttuklarımız olmuşsa da affola...

Ruhları şad olsun...

Sezai Karakoç

Mona Roza şiirnin yazarı Sezai Karakoç, 16 Kasım'da hayatını kaybetti.

Doğan Cüceloğlu

Psikolog Doğan Cüceloğlu, 16 Şubat 2021'de aramızdan ayrıldı.

Mustafa Yazgan

Şair ve yazar Mustafa Yazgan, 5 Aralık'ta vefat etti.

Yavuz Bahadıroğlu

Yazar ve öğretmen Yavuz Bahadıroğlu, 21 Ocak 2021'de hayatını kaybetti.

Selahattin Duman

Gazeteci ve yazar Selahattin Duman, 21 Nisan'da aramızdan ayrıldı.

Yıldız Ecevit

Edebiyat eleştirmeni Yıldız Ecevit, 22 Haziran'da vefat etti.

Jack Hirschman

Amerikalı şair ve aktivist Jack Hirschman, 87 yaşında öldü.

Wilbur Smith

Birçok kitabı Türkçeye de çevrilen yazar Wilbur Smith öldü. Smith, 88 yaşındaydı.

Lina Nasif

Mersin'de yaşayan ressam, şair ve yazar Lina Nasif, 12 Aralık'ta evinde ölü bulundu.

Anne Rice

Yazar Anne Rice, felçten kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldü. Rice, 80 yaşındaydı.

Keiko Nobumoto

Anime yazarı Keiko Nobumoto, 57 yaşında öldü. "Cowboy Bebop", "Space Dandy", "Tokyo Godfathers" gibi animelerle tanınan Nobumoto 57 yaşındaydı.

Atel Adnan

Anime yazarı Keiko Nobumoto, 57 yaşında öldü. "Cowboy Bebop", "Space Dandy", "Tokyo Godfathers" gibi animelerle tanınan Nobumoto 57 yaşındaydı.

Jill Muphy

Çocuk kitabı yazarı Jill Muphy, 72 yaşında öldü. Yazar, "Cadılar Okulu" adlı kitap serisiyle tanınıyordu.

Doğan Akhanlı

Yazar Doğan Akhanlı, akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. İnsan hakları alanındaki çalışmaları ile bilinen Akhanlı, 2019 yılında Almanya’nın resmi nişanı olan Goethe Madalyası’na layık görüldü.

Hüseyin Movit

Eleştirmen ve yazar Hüseyin Movit, 81 yaşında vefat etti.

Nafer Ermiş

Yazar ve çevirmen Nafer Ermiş, kalp krizi sonucu vefat etti. Ermiş, çok sayıda çeviriye imza atmıştı.

Saito Takao

Yazar Saito Takao 84 yaşında öldü. Yazarın ilk olarak 1968'te yayınladığı "Golgo 13" çizgi roman serisi, 201. cildinin önceki ay piyasaya çıkmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

Emine Işınsu

Türk edebiyatının önemli kalemlerinden, roman ve oyun yazarı Emine Işınsu Öksüz, 5 Mayıs 2021'de hayatını kaybetti.

Demir Özlü

İsveç'te yaşayan yazar Demir Özlü, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Roberto Calasso

Adelphi Yayınevi, yayıncı ve yazar Roberto Calasso'nun uzun bir hastalıktan sonra 80 yaşında öldü.

Erol Toy

Yazar Erol Toy, 14 Mart'ta hayatını kaybetti.

Jonathan Rinzler

Star Wars, Alien, The Shining ve Indiana Jones gibi filmlerin çekilme süreçlerini anlattığı kitaplarıyla tanınan yazar Jonathan Rinzler, 58 yaşında öldü.

Nawal El Saadawi

Mısırlı kadın hakları savunucusu, yazar, doktor Nawal El Saadawi dün 89 yaşında Kahire'de vefat etti.

Suna Tanaltay

Öykü, şiir, deneme ve kişisel gelişim alanında çok sayıda eseri olan psikolog, şair ve yazar Suna Tanaltay, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Orhan Seyfi Şirin

Gazeteci, şair ve yazar Orhan Seyfi Şirin, 60 yaşında hayatını kaybetti.

Lütfi Özaydın

Yazar Lütfi Özaydın, tedavi gördüğü hastanede 24 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Hüseyin Emin Öztürk

Geçirdiği ameliyat sonrası koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sosyolog, şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk, 63 yaşında hayatını kaybetti.

Asım Gültekin

Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin, Yalova'daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İbrahim Çolak

Yazar İbrahim Çolak, hakkındaki taciz olayları nedeniyle intihar etti.

Sevim Gözay

Gazeteci ve yazar Sevim Gözay vefat etti. Gözay, bir süredir lenf kanseri tedavisi görüyordu.