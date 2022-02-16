2022 kitap fuarları takvimi

2022 kitap fuarları kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında yapılacağı kesinleşen fuarlar...

Kitap fuarları , gerek yazarların imza günleri gerek fuarlara özel kitap kampanyaları ve gerek kültür sanat etkinlikleri ile gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Pandemi sürecinin başından beri sekteye uğrayan takvim, sürecin görece normalleşmesiyle yeniden kalabalıklaşmaya hazırlanıyor.

2020 kitap fuarlarının bir kısmı Covid-19 salgını ve karantina süreciyle birlikte ya iptal edildi ya da ertelendi. Covid-19 salgını bitmiş değil, aksine, yeni dalgalar veya varyantlar gündemde. 2020 Mart ayında başlayan karantina süreci sonrası “normalleşme” çabasına dönülse de risk devam ediyor.





2022 TAKVİMİ

2022 Kitap Fuarları Üsküdar Kitap Fuarı 2022 19-22 Şubat 2022, Bağlarbaşı Kültür Merkezi

14. Çukurova Kitap Fuarı 2022 19-27 Şubat 2022, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi

19. Bursa Kitap Fuarı 2022 11-20 Mart 2022, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi

17. Ankara Kitap Fuarı ATO Congresium, 18-27 mart 2022

CNR İstanbul Kitap Fuarı 2022 İstanbul CNR Expo, 19-27 Mart 2022

12. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi, 14-22 Mayıs 2022

Sultanbeyli Kitap Fuarı 2022 Eylül 2022, Sultanbeyli Kent Meydanı

Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı 2022 21-31 Ekim 2022, Kahramanmaraş Belediye Fuar Merkezi

39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı · TÜYAP Kitap Fuarı

2022 Pandemi nedeniyle iki yıldır ertelenen TÜYAP Kitap Fuarı 2022 yılında nihayet okurlara kapılarını açacak. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde hazırlanan 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 3-11 Aralık 2022 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de düzenlenecek.