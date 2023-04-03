2023 yılının ilk çeyreğinde en çok satan kitaplar arasında roman ilk sırada Çok satan ve okunan kitaplar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Buna göre yeni yılın ilk çeyreğinde en çok satan kitaplar arasında Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi romanı yer aldı. Kitapseverler en çok roman okumayı tercih etti.

İHA

Yılın ilk çeyreğinde dünya klasiklerinden kişisel gelişime, tarihten bilime, şiirden çocuk kitaplarına kadar onlarca farklı kategorideki kitaplar okurlardan talep görmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, kitapseverler en çok roman okurken, Rus yazar Fyodor Dostoyevski ve Nobel Edebiyat Ödüllü romancı Orhan Pamuk öne çıktı. Suç ve Ceza, Masumiyet Müzesi kitapları, en çok talep edilen eserlerden oldu. Öte yandan okurlar şiir, kişisel gelişim, eğitim, psikoloji gibi kitaplara ilgi gösterdi.

27 Mart- 2 Nisan Kütüphane Haftası'na özel olarak en çok talep gören kitaplar açıklandı. Yılın ilk çeyreğinde en çok satılan 3 kitabın çocuklar için aktivite ve eğitici kitap kategorisinden 2 Yaş Dikkat Ve 2 Yaş Etkinlik Seti, roman kategorisinden ‘Maral Atmaca Yarasalar Serisi' ve çocuk masal ve öykü kategorisinden ise Büyük Sorular Kitabım Seti öne çıktı.

En çok satan roman: Masumiyet Müzesi

Okuyucuların en çok ilgi gösterdiği kitap kategorisi roman olurken onu aktivite ve eğitici kitaplar kategorisi izledi. Roman kategorisinin en çok satan kitabı ise Orhan Pamuk imzasını taşıyan Masumiyet Müzesi oldu.

Okuyucuların dünya klasiklerine ilgisi de büyük oldu. Bu kategoride en çok satan kitap Rus yazar Dostoyevski'nin unutulmaz eseri Suç ve Ceza olurken, onu Rus edebiyatının bir diğer klasiği Anna Karenina ile George Orwell'in hiciv romanı Hayvan Çiftliği izledi.

Kiraz Ağacı ilk sırada

Çocuk kitapları kategorisinde en çok Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe'ye ilgi gösterilirken, ikinci sırada Çocuk, Köstebek, Tilki ve At yer aldı. Şiir kategorisinde ise en çok satılan kitap Bu Defa Prenses Kendini Kurtarıyor oldu. Onu Süt ve Bal ve Lavinia izledi.

En çok satan 10 kitap

2023'ün ilk çeyreğinde en çok satan ilk 10 kitap listesi ve kategorileri şu şekilde oluştu...

Aktivite ve Eğitici Kitap

2 Yaş Dikkat Ve 2 Yaş Etkinlik Seti - Çocuk Akademi

Tükenmeyen Sticker Kitabım- Yükselen Zeka

Roman

Yaralasar Serisi - Maral Atmaca

Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali

İçimizdeki Şeytan - Sabahattin Ali

Çocuk Masal ve Öykü Kitabı

Büyük Sorular Kitabım Seti - Yapı Kredi Yayınları - Sandra Lebrun ve Loic Audrain

Bireysel Gelişim

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? - İlber Ortaylı

Ikigai - japonların Uzun Ve Mutlu Yaşam Sırrı - Hector Garcia, Francesc Miralles

İz Bıraktığın Kadar Varsın - Esra Ezmeci

Psikoloji

Seninle Başlamadı - Mark Wolynn

En çok satılan 10 roman

Masumiyet Müzesi - Orhan Pamuk

Senden Bir Tane Daha Yok - Miraç Çağrı Aktaş

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Enkaz Altındakiler - Beyza Alkoç

Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin

Tutunamayanlar - Oğuz Atay

Serenad - Zülfü Livaneli

Değersiz Bir Hayat - Hanya Yanagihara

Bizimle Başladı Bizimle Bitti - Colleen Hoover

Seyir - Piraye

Okuyucuların en fazla ilgi gösterdiği 10 şiir kitabı

Bu Defa Prenses Kendini Kurtarıyor - Amanda Lovelace

Süt ve Bal - Rupi Kaur

Lavinia - Özdemir Asaf

Bu Beden Benim Evim - Rupi Kaur

Güneş ve Onun Çiçekleri - Rupi Kaur

Henüz Vakit Varken Gülüm - Nazım Hikmet

Göğe Bakma Durağı - Turgut Uyar

Sevda Sözleri - Cemal Süreya

Dokuza Kadar On - Özdemir Asaf

Rüveyda - Nurullah Genç

En çok satın alınan 10 dünya klasiği

Suç Ve Ceza - Fyodor Dostoyevski

Anna Karenina - Lev Tolstoy

Hayvan Çiftliği - George Orwell

İçimdeki Müzik - Sharon M. Draper

Monte Cristo Kontu - Alexandre Dumas

Olağanüstü Bir Gece - Stefan Zweig

Afet - Anthony Reynolds

İnsan Neyle Yaşar? - Lev Tolstoy

Veronika Ölmek İstiyor - Paulo Coelho

Simyacı - Paulo Coelho