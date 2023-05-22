22 Mayıs Pazartesi: Raflardaki yerini alan yeni kitaplar Bugün mayıs ayının son haftası, havalar iyice ısındı artık çimlere uzanıp kitap okuma zamanı. Bunun için raflardaki yerini alan yeni kitaplardan bir liste hazırladık. İyi okumalar dileriz...

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Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni bir okuma listesiyle karşınızdayız. Yeni çıkan, raflardaki yerini alan ve okurlarını bekleyen kitaplara bakalım...

İyi haftalar; iyi okumalar...

Öfkenin İzi

Azime Güç’ün yalın anlatımıyla kaleme aldığı Öfkenin İzi, polisiye roman tutkunlarını fantastik ve soluksuz bir maceraya davet ediyor.

Sayfa: 168

Twenty Thousand Leagues Under The Sea

Usta yazarın kaleminden bir okuma... Yeni baskısıyla...

Sayfa: 520

Dunya Mitolojisinde Kadınlar: Tanrıçalar Kahramanlar ve Canavarlar

Güçlü tanrıçaların, kudretli kraliçelerin ve efsanevi yaratıkların bilinmeyen özelliklerini gözler önüne seren Dünya Mitolojisinde Kadınlar: Tanrıçalar, Kahramanlar ve Canavarlar mitoloji ve folklorun büyüleyici kadınlarını keşfe çağırıyor.

Sayfa: 224

Toksik Düşüncelerden Nasıl Kurtuluruz?

Dünyayı değiştirmek istiyorsak, tıpkı bir simyacı gibi, içimizdeki toksik düşünceleri dönüştürmek için çalışmamız, bunun için üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Bu kitap, kendimizi ve dünyayı toksik hale getiren düşünceleri değiştirmek ve sevgiyle parlayan bir dünya inşa etmek için nelere ihtiyaç duyduğumuza dair hepimize kılavuzluk ediyor.

Sayfa: 112

Dunya Mitolojisinde Kadınlar: Tanrıçalar Kahramanlar ve Canavarlar

Güçlü tanrıçaların, kudretli kraliçelerin ve efsanevi yaratıkların bilinmeyen özelliklerini gözler önüne seren Dünya Mitolojisinde Kadınlar: Tanrıçalar, Kahramanlar ve Canavarlar mitoloji ve folklorun büyüleyici kadınlarını keşfe çağırıyor.

Sayfa: 224

Davetiye

Yeni ve heyecanlı bir okuma serüveni...

Sayfa: 220

Hawaii Günlükleri 2 - Yaşanmış Bir Peri Masalı

Her günlük sayfasının sonunda verilen QR kodlarla, yaşananlara dair fotoğraf ve videoları görme şansına sahip olacaksınız. Bu kitabın her bir satırında kendinizi Hawaii’de hissedecek, bütün maceraları ve mucizeleri kendiniz yaşıyormuşçasına deneyimleyeceksiniz.

Sayfa: 320

Nazım Hikmet'in Yolculuğu

2019’da yayımlandığında büyük ilgi gören, kısa sürede ikinci baskısı yapılan Nâzım Hikmet’in Yolculuğu, bu yeni baskısında yeni belgeler, yeni bilgiler, yeni bölümlerle zenginleştirildi.

Sayfa: 458

Berberin Oğlu

Gerbrand Bakker’ın önceki romanlarından aşina olduğumuz güçlü anlatımının ve az sözle çok söyleme maharetinin yine parladığı Berberin Oğlu, her şeyden önce bir arayışın romanı, bir oğulun babasını, bir insanın hayattaki yerini arayışının hikâyesi.

Sayfa: 258

İnsan Sin ve Medeniyet Yazıları

“Bir mü’minin Allah rızasını kazanmak niyetiyle iman ve ahlak değerlerine uygun davranışlar sergilemesi; kendisi, ailesi ve diğer insanların yararına iyi, güzel ve doğru işler yapması Kur’an’ın emri ve imanın gereğidir.”

Sayfa: 459

Cumhuriyet'in ilk Baharı

Çocuk edebiyatımızın üretken ve sevilen yazarlarından Şermin Yaşar, bizi şerbetçi bir çocuğun gözünden Kurtuluş Savaşı yıllarına götürüyor.

Gökçe Akgül’ün incelikli çizimleri eşliğinde seferberliği, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yavaş yavaş yeşeren ümidi, toplumdaki değişimi, yoklukla geçen günleri ve beklenen zaferi hep birlikte yaşayacağız. Türk tarihçiliğinin büyük ismi İlber Ortaylı'nın Millî Mücadele günlerinin tarihi yönlerine tuttuğu ışığın aydınlığında Cumhuriyet’in ilk sabahını beraber karşılayacağız.

Sayfa: 120

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ergul.tosun@ensonhaber.com