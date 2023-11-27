27 Kasım 2023 Pazartesi: Okurlarını bekleyen yeni kitaplar Kasım ayının son haftasındayız artık. Umarım hepiniz için okuma açısından verimli bir ay olmuştur. Kasım bitmeden yeni kitaplar rafları süslemeye devam ediyor. Birlikte göz atalım...

Özel İçerik

27 Kasım Pazartesi 2023... Yeni çıkan, raflardaki yerini alan yeni kitapları ne kadar takip ediyorsunuz? Takip edemeyen kitapseverler için yeni eserlerden bir seçki hazırladık.

İyi okumalar diliyoruz; kitapla kalın...

Kanıt ve Ornitorenk

Umberto Eco'nun kitabı ilk kez Türkçede.

Sayfa: 150

Moneki Neko

Japon yazarın iyi şans dileği olan kitabı...

Sayfa: 120

Sabiha / Hanedandan Bir Sultan

Latife Hanım, Halide Edib ve Atatürk biyografilerinin yazarı İpek Çalışlar, Hanedandan Bir Sultan: Sabiha kitabında, İşgal İstanbul’unu ve Cumhuriyet’in kuruluş yıllarını sarayın penceresinden ele alarak anlatıyor.

Sayfa: 360

Sabır Taşı

Atiq Rahimi’nin bu sarsıcı eseri, şiirselliği ve temposuyla daha ilk satırlardan itibaren okuru içine alıyor.

Sayfa: 104

Popülizm Yüzyılı

Çağımızın en dikkat çekici siyaset bilimcilerinden Pierre Rosanvallon dünya siyasetinde giderek daha belirleyici hale gelmeye başlayan popülizmi bütün cepheleriyle ve “Tarih, Teori, Eleştiri” düzlemlerinde masaya yatırıyor.

Sayfa: 208

Çıplak Kalp

Elçin Poyrazlar'dan nefes kesici bir roman daha...

Sayfa: 248

995 KM

Murathan Mungan'dan kara bir polisiye...

Sayfa: 264

Cevdetgiller

Cevdetgiller, insan zihninin karmaşıklığını ve duygusal labirentlerini keşfetmek için okuru Cihangir sokaklarından kendine doğru sıra dışı bir yolculuğa çıkarıyor.

Bu sadece bir roman değil, aynı zamanda insan doğasının sırlarını aralayan bir psikoloji dersi niteliğinde...

Sayfa: 232

Bab-ül Aşk

Tasavvuf, İslam felsefesi, Nefsin mertebeleri ve daha hakikat bilgilerinin nicelerinin açıklanıp harmanlandığı Bab-ül Aşk, hayat adı verilen bu dönüşüm yolunda kendimizi bulmamız için ışık tutan bir rehber. Kainatta tesadüf yok, gördüğümüz her şeyin bir anlamı var. Rüyalarımız bize mesaj. Yeter ki bu ilahi mesajları okumayı bilelim.

Sayfa: 200

Hotel İstanbul

Suç Mahalli Üçlemesi’nin ikinci kitabı Hotel İstanbul, kimi gün Salih, kimi gün Halis olarak kimi gün ikisi de olamayıp sadece kim olduğunu hatırlamaya çalışarak gezinen bir adamın “öteki” ile kesişen hikâyesini anlatıyor. Birden fazla olayı merkeze alan giriftli yapısıyla Hotel İstanbul, toplumu yansıtan eleştirel bir polisiye girişimi...

Sayfa: 240

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com