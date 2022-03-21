28 yıl tek başına bir adada yaşayanın hikayesi: Robinson Crusoe

İngiliz yazar Daniel Defoe'nın unutulmaz klasiklerinden olan Robinson Cruse romanı, bir adada tek başına yaşayan Cuma'nın öyküsünü anlatıyor.

Dünya edebiyatının parmakla gösterilen nadir klasiklerden biridir elimizdeki roman. Yayınladığında çok satan ve okunan Robinson Cruse, bir adaya düşen Cuma adlı karekterin yaşam mücadesini merkeze taşıyor.

Pek çok kişiye ilham kaynağı olan roman, Milli Eğitim Bakanlığı 100 Temel Eser arasında da yer alıyor. Adaya düşen Cuma'nın 28 yıl tek başına yaşaması, hayata tutunma mücadelesini çarpıcı biçimde anlatan yazar, bu kitapla adını edebiyat dünyasına altın harflerle yazdırdı.

Genç Robinson Crusoe denizlere açılmak, macera yaşamak ve bir servet kazanmak istemektedir. Ancak birkaç yolculuktan sonra gemisi korkunç bir fırtınaya yakalanır, bütün arkadaşları denizde kaybolur ve Robinson da canını zor kurtarır.

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HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Robinson ıssız bir adaya çıkmayı başarmıştır, ama burada tek başına nasıl hayatta kalacaktır? Robinson Crusoe'nun ıssız adadaki yaşam macerası, kültürü derinden etkilemiş çok önemli bir eserdir. Sonraki yüzyıllar boyunca yazılmış bütün ada maceralarının ve insanların ıssız ada hayallerinin temelinde bu eser yatar..

YAZAR HAKKINDA

Daniel Defoe (1660-1731) Londra'da varlıklı bir ailede dünyaya geldi. İyi bir akademik eğitimin ardından ticarete atıldı. Çetin ve macera dolu bir ticaret hayatının ardından siyasi yergilerle yazarlığa başladı.

Gözü pek bir gazetecilik kariyeri ve pek beğenilen didaktik eserlerinin ardından, geç sayılabilecek bir yaşta onu dünya edebiyatının başköşelerinden birine yerleştiren Robinson Crusoe romanını yazdı.

ÖLÜMSÜZ ESER

Defoe bu ölümsüz eserinde, gemi kazası sonucu düştüğü ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi veren Robinson Crusoe'nun hikâyesini ustalıkla anlatır.

İnsan doğasını çok iyi tanıyan yazar güçlü kalemi ve yalın üslubuyla insanlık tarihinin her döneminde, her okurun kendisinden bir şeyler bulabileceği bir kahraman yaratmayı başarır. Çeşitli konularda pek çok eser yazan Defoe, İngiliz romanının kurucularından sayılır.

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