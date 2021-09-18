3. Bandırma Kitap Günleri, 20 Eylül’de başlıyor

Her sene düzenlenen Bandırma Kitap Günleri, bu yıl 40 yayınevinin katılımıyla 20-26 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Bandırma Kitap Günleri, bu yıl 40 yayınevinin katılımıyla 20-26 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Bandırma Kitap Günleri kapsamında bu yıl da birbirinden seçkin edebiyatçı, şair ve yazarlar, söyleşi ve imza günleriyle okurlarıyla buluşacak.

Kitap severlerin sabırsızlıkla beklediği geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen 3. Bandırma Kitap Günleri, bu yıl 20-26 Eylül 2021 tarihleri arasında yine Bandırma Cumhuriyet Meydanın’da gerçekleştiriliyor.

AŞI KARTINI GÖSTERENE HEDİYE KİTAP

Pandemi sonrası alınan tedbirlere uygun olarak gerçekleşecek kitap fuarında, 20 Eylül Pazartesi günü saat 16:00’da düzenlenecek açılış törenine özel, aşı kartını gösteren 100 kişiye kitap dağıtılacak.

YAZAR - OKUR BULUŞMASI

Polisiye romanların ünlü ismi Ahmet Ümit, hayatlarının bir döneminde kendilerini hesaba çekmek için şöyle bir durup düşünmek isteyenlere rehber niteliğindeki Yolumu Ararken Öğrendiklerim’in baş kahramanı Ahmet Mümtaz Taylan, yeni romanı merakla beklenen Buket Uzuner gibi pek çok yazar fuar boyunca okurlarla buluşacak.