Gabriel García Márquez'in Öyküler kitabı

Öyküler'e eşlik eden resimlerin yaratıcısı Carme Solé Vendrell, eserlerini resimlendirmek için Márquez'in izin verdiği tek sanatçı olma özelliğini taşıyor.

Gabriel García Márquez'in Hanım Ana'nın Cenaze Töreni, İyi Kalpli Eréndira ve On İki Gezici Öykü derlemelerinden seçilerek resimlendirilen bu altı öykü, çocukken anneannesinin anlattığı masalların üzerinde bıraktığı etkiyi her fırsatta dile getiren Kolombiyalı yazarın zengin imgelemini yansıtıyor.

TADIMLIK...

"İstasyonda kimsecikler yoktu. Sokağın öbür yanında, badem ağaçlarının gölgelediği kaldırımda bir bilardo salonu açıktı sadece. Köy, sıcağın içinde dalgalanıyordu. Kadınla kızı trenden indiler, aralarında çıkan otlar yüzünden döşeme taşları yer yer çatlamaya başlamış bomboş istasyondan çıkıp karşıdaki gölgeli kaldırıma doğru sokağı geçtiler."





YAZAR HAKKINDA

Gabriel García Márquez,1928'de Kolombiya'nın Aracataca ken­tinde doğdu. Hukuk ve gazetecilik öğrenimini yarım bıraktı. 1940'lardan başlayarak uzun yıllar gazetecilik yaptı. Yine aynı yıllarda öykü yazmaya başladı.

Yayınlanan ilk önemli yapıtı, Yaprak Fırtınası'ydı. Albaya Mektup Yok, ülkesi uğruna savaşarak yaptığı hizmetlerin karşılıksız kaldığını anlayan bir subay eskisinin öyküsüydü.

Bunu Hanım Ana'nın Cenaze Töreni (1962) ve Şer Saati (1962) izledi. García Már­quez, en tanınmış romanı Yüzyıllık Yalnızlık'ı (1967), Mek­sika'ya ilk gidişinde yazdı.

Sayfa: 144

NOBEL ÖDÜLLÜ ROMANCI

Yüzyıllık Yalnızlık'taki bir bölümden esinlenerek yazdığı öykülerini İyi Kalpli Eréndira (1972) adlı kitapta toplayan yazar, daha sonra birbiri ardı sıra Mavi Köpeğin Gözleri'ni (1972), Başkan Babamızın Sonbaharı'nı (1975), Kırmızı Pazartesi'yi (1981), Kolera Günlerinde Aşk'ı (1985), Simón Bolívar'ın yaşamının son aylarını konu edinen Labirentindeki General'i (1989) yayınladı. García Már­quez, 1982'de Nobel Edebiyat Ödü­lü'ne değer görüldü. 2014'te Meksika'da 87 yaşında hayata veda etti.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com