30 Mayıs 2023: Raflardaki kitaplar Mayıs ayını da geride bırakıyoruz. Bu ayın son haftasında raflardaki yerini alan, okurlarını bekleyen kitaplardan sizkitapseverler için okuma önerileri hazırladık.

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Mayıs ayını da geride bırakıyoruz....

İki seçimin olduğu bu ay oldukça yoğun geçti. Hem Milletvekili hem de Cumhurbaşkanlığı seçim süreci yorucu bir atmosferde geçti. Kitap okuyarak biraz dinlenmek isteyen okurlara için yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplardan okuma listesi hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Sensiz Kalan Bu Şehri Yakmayı Çok İstedim

Nurullah Genç'in hayata armağan ettiği kelimeler, şiirin en güzel duraklarına götürüyor okuru yeniden...

Sayfa: 176

Masumiyet

Masumiyet, 27 Aralık 1939 gecesi Erzincan’daki deprem felaketinde başlayıp günümüz İstanbul’una uzanan destansı bir öykü...

Sayfa: 488

Bir Güvercinin Hazin Hayatı

Prof. Dr. Üstün Dökmen’den bir güvercinden yola çıkarak Türkiye gerçeklerini anlattığı çarpıcı bir hikâye: Bir Güvercinin Hazin Hayatı...

Sayfa: 96

Sessiz Dönem Türk Sinema Tarihi 2: 1923-1931

Kitapta, 1927 yılının sonlarına doğru sinema tarihinde adeta teknik ve estetik bir devrime yol açan sesli sinemanın Türkiye’deki hikâyesine de değiniliyor. Sesli filme geçiş süreci ayrıntılı bir şekilde ele alınırken sektörün bakış açısını tam olarak ortaya koymak için dönemin önde gelen sinemacılarının basına yansıyan görüşlerine yer veriliyor. Son bölümde ise bazıları ilk kez Latin harfleriyle yayımlanan, dönemin önde gelen isimleriyle yapılan röportajlar bekliyor okuru. Ali Özuyar gerek bilgiler, anılar ve mülakatlarla gerek görsellerle bir dönemin panoramasını verirken aslında çiçeği burnunda Cumhuriyet’in kültürüne de ayna tutuyor.

Sayfa: 320

Anadolu Uygarlıkları: Kültür, Mimari ve Yaşam

Bu kitap, Anadolu’nun coğrafi olarak şekillenmesinden ilk insan yerleşimlerine, ilk şehirlerin ve medeniyetlerin ortaya çıkmasından imparatorlukların kurulmasına dek olan tüm süreci anlaşılır bir dille anlatıyor. Üstünde yaşadığımız topraklarda ilk insanların nasıl yaşadıklarını, hayranlıkla gezdiğimiz antik kentlerin hangi şartlarda yapıldığını öğrenirken kendinizi şaşırmaktan alamayacaksınız.

Sayfa: 224

Beş Yıldız

Bilgi çağında yalnızca fikirleriniz ve ikna gücünüz kadar değerlisiniz. Beş Yıldız, sıradanlık ile olağanüstülük arasındaki uçurumu kapamanıza yardımcı olacak.

Sayfa: 272

Ölüm ve Ölme Üzerine - 50.Yıl Edisyonu

Ölüm ve Ölme Üzerine; terminal hastalar, onların aileleri ve onlara hizmet veren sağlık profesyonelleri için rehber niteliği taşıyan, cesaret ve umut aşılayan bir kitap…

Sayfa: 376

Aşk Sınırı

İki kaçak âşık ekseninde ilerleyen olaylar dizisi, bir yandan da iki askerin iç dünyalarına yaptığı yolculuklarla hem aşk hem de psikolojik gerilim tadında bir romanla baş başa bırakıyor okuru.

Sayfa: 344

Yarın Yok

Ayşe Kulin’den bugün hafife aldığımız sorunların olası sonuçlarına işaret eden, aynı zamanda kıymetini bilmediğimiz zenginliklerin altını çizen ve umudu asla bırakmamaya çağıran bir roman.

Sayfa: 160

Din ve Milliyet - 2. Meşrutiyet ve Milli Mücadele Dönemlerinde Milliyetçilik Tartışmaları-1

Edebiyat dışı okumalar yapmak isteyenler için...

Sayfa: 742

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