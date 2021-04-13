Homi K. Bhabha'nın Kültürel Konumlanış kitabı

Hindistanlı yazar Bhabha, Kültürel Konumlanış adlı eserinde toplumsal eşitliği ve kültürel verimliliği sömürgecilik bazında irdeliyor.

Hindistan’ın Membai kentinde doğan yazar, aslen Fas kökenli bir aileye mensuptur. Oldukça parlak bir akademik kariyere sahip olan Bhabha, Oxford Üniversitesi’nde mezun oldu. Önemli kuramcıların başında gelen Bhabha, dili ağır göndermesi bol metinler kaleme aldı.

Milliyetçilik, ırkçılık, kültür, koloni, kimlik, öteki, ulus vs gibi olgular hakkında yoğunlaşan, melez-kültür kuramı geliştiren yazar, sömürge sonrası toplumlarda ortaya çıkan sosyo-kültürel olguları derinlemesine inceledi.

Geçtiğimiz yıl, İnsan Yayınları etiketiyle kitapseverlerle buluşan kitabı, Tahir Uluç kusursuz bir Türkçeyle kitaplığımıza kazandırdı.

İnsan Yayınları kültür ve sanata yaptığı katkılara yayımladığı güzel eserlerle devam ediyor. Bu eserlerin bir halkasını oluşturan ise Kültürel Konumlanış adlı eserdir.

KÜLTÜRÜN DİĞER SOSYAL BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

Homi K. Bhabha, kitabında kültürel erozyonu irdelemekle birlikte, bunun diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisi çerçevesinde çıkarımlara varıyor. 'Kültürel Konumlanış' yazarın önemli kuramlarından birini oluşturuyor.

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TOPLUMSAL KİMLİK

Bhabha, toplumsal kimlik ve bunun üzerinde yayılan akisleri incelerken, felsefi ve psikolojik bir üslup kullanıyor.

Kullandığı dilin sakın anlaşılmaktan uzak olduğunu düşünmeyin, kitap her ne kadar felsefi ögeler taşısa da, yazar belli ki nasıl bir dil kullanacağına dikkat etmiş.

TOPLMLARI ŞEKİLLENDİREN SÖMÜRGECİLİK

İnsanlık tarihi pek çok kanlı savaşlara ve vakalara sahne oldu. Bunları sıralarsak anlatmak istediğimiz ana fikre zaman kalmaz. Ama en azından konuyu açıklığa kavuşturmak için birkaç örnek üzerinde gidelim.

Bhabha...

ONARILMASI ZOR YARALAR

Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında gelen İkinci Cihan Harbi, toplumlarda onarılması zor yaralara neden oldu. Bu savaşların temel çıkış noktası da hiç şüphesiz ki sömürgecilikti.

Emperyalist güçlerin sömürdüğü topraklardan çıkıp gittiklerinde, yeni bir toplumsal inşasının işaretleri de belirlemeye başlamıştı.

KÜRESELLİK VE KİMLİK KARMAŞASI

Homi K. Bhabha, kültürü anlatırken bütün bunları hesaba katarak okuyucularına aktarıyor. Özellikle buhranlardan sonra ortaya çıkan kimlik karmaşası ve küresellikle farklı bir çehre kazanan kültürel başkalaşım yeni olguları da içinde eriterek kendisine çıkış aramıştır.

BAŞUCU ESERİ

Yazar, faydalı eserinde dile getirdiğimiz ana argümanları örnekler ışığında aydınlığa kavuşturuyor.

Öte yandan, toplumlararası kültürel bağların ve farklılıkların insanların yaşadığı coğrafyada ileri geldiğinin yanı sıra, manda altında uzun yıllardan beri kaldıklarının tezahürüdür.

Karşılaştırmalı edebiyat profesörü, aktivist, yazar, akademisyen İngiliz Esward Sait,

"MUAZZAM İNCELİK"

“Bhamha, şundan dolayı nadirdir. Muazzam bir incelik ve nüktedanlığa sahip bir okuyucu, sıradışı güce sahip bir teorisyendir. Onun eseri kolonyal, postkolonyal, modernist ve postmodern arasındaki; çağlar, türler ve kültürler arasındaki değişimde bir ayrım noktasıdır.” Sözleri Bhamha’nın bu eseri için sanırım yeterli bir açıklamadır.

Yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverlere 'Kültürel Konumlanış' farklı bir seçenek sunuyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensohaber.com