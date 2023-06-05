5 Haziran 2023: Raflardaki kitaplar Bugün 5 Haziran... Mayıs ayı umarım hepiniz için okuma açısından verimli geçmiştir. Her hafta olduğu gibi bu hafta da kitap rafları yeni eserlerle süslendi.

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Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplardan bu hafta... 5 Haziran tarihi itibariyle okurlarla buluşan kitaplara bakalım.

İyi okumalar dileriz...

Halk Hekimlerinin Hazinesi

Halk Hekimlerinin Hazinesi aslında Anadolu’da yüzlerce yıldır halk ilacı olarak kullanılan bitkilere ait kaybolmaya yüz tutan kadim bilgilerin kayıt altına alınmasına yönelik çok önemli bir kaynaktır.

Sayfa: 312

Yarın Güneş Yeniden Doğacak

Bu romanda hayat, sürprizlerden payına düşeni alıyor ve özümüzle tekrardan bağlantı kurmak için bizlere umut veriyor.

Sayfa: 200

Toksit Düşüncelerden Nasıl Kurtuluruz

Bu kitap, kendimizi ve dünyayı toksik hale getiren düşünceleri değiştirmek ve sevgiyle parlayan bir dünya inşa etmek için nelere ihtiyaç duyduğumuza dair hepimize kılavuzluk ediyor.

Sayfa: 112

Son Baharın Sonu

Üç farklı bakış açısından aktarılan Sonbaharın Sonu, karakterler arasında geçiş yaparak onları birbirine bağlayan kederin, pişmanlığın ve sevginin katmanlarını birer birer kaldırıyor. Günümüzün en maharetli anlatıcılarından birinin kaleminden, meraklandıran, nüktedan ve alabildiğine insani bir roman.

Sayfa: 250

Hayat Ancak Ben Olduğumda Gerçektir

Metaformik dansları, kişiyi kendi üzerine yönlendiren sıra dışı çalışma biçimiyle dünyada ciddi bir takipçi kitlesine ulaşmayı başaran Gurdjieff sizi kendi Dördüncü Yol’unuzu bulmaya davet ediyor.

Sayfa: 150

Bir Kimya Meselesi

Gülmekten kırıp geçiren mizahı, gözlem gücü ve göz kamaştırıcı karakterleriyle Bir Kimya Meselesi, en az baskahramanı Elizabeth Zott kadar kendine has ve capcanlı.

Sayfa: 32

Henüz Her Şey Bitmedi

Hayata dair bir kitap...

Sayfa: 176

Kardeşimin Koruyucusu

Kardeşimin Koruyucusu, savaş çocuklarının yaşadığı zorlukları ve onların mücadelesini anlatan kitapların yanına muhteşem bir ekleme olacak.

Sayfa: 150

Ne Zaman Nerdeyiz

Şiir severler için...

Sayfa: 13

Yıldızlar

Yazar Andrew King yıldız biliminde derin bir keşfe çıkarak bizlere kütleçekiminin, termal basıncın, manyetik alanların, ışımanın yıldızlar üzerindeki etkilerini açıklarken, bunu okulda gördüğü fen bilgisi derslerinden basınç, kütle, yoğunluk gibi kavramları hatırlayanların anlayabileceği şekilde yapmayı başarıyor.

Sayfa: 152

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ergul.tosun@ensonhaber.com