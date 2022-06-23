Yazar Adil Yıldırım'ın 50 Maddede Sosyal Medya Aşkları kitabı, günümüz sanal aşklarına bir bakış sunuyor.

Neden bazı mesajlaşmalar asla ilişkiye dönüşmüyor? Sosyal medyada başlayan flörtlerin sonunda, aşkı yakalamamız mümkün mü?

Bir insanın neyin peşinde olduğunu nasıl anlarız? Mesajlarımızla bir sırtlanı, alfaya çevirebilir miyiz?

Yazar Adil Yıldırım, bu ve buna benzer sorulara 50 Maddede Sosyal Medya Aşkları kitabında cevap arıyor. Günümüz sanal ortamında insanların birbirleriyle olan iletişimi kolaylaştıkça, ortaya çıkan ilişkiler de basitleşmeye ve kolaylaşmaya başladı.

Kadın erkek meseleleri

On seneden fazla süredir, binlerce kişinin aşkta ve ilişkilerde kaybettiği yoluna ışık tutan, çok satan kitapların yazarı, ilişki uzmanı Adil Yıldırım, yine günümüz dünyasının sanal âlemdeki kadın-erkek meselesine 12’den vuruş yapıyor. 50 Maddede Sosyal Medya Aşkları bu konuda bir başvuru kitabı niteliğinde...

Sayfa: 240

Kişinin gerçek niyeti

Sayfalarda, mesajlaşırken en çok dikkat etmeniz gerekenlerden karşınızdaki insanların gerçek niyetlerini anlamanın yöntemlerine, sosyal medyada tanışarak evlenmiş ve uzun yıllardır mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftlerin, altın değerindeki tavsiyelerine kadar pek çok önemli bilgiyi ve öneriyi bulacaksınız.