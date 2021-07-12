İvan Sergeyeviç Turgenyev’in Babalar ve Oğullar'ı

Büyük gerçekçi Rus yazar İvan Turgenyev'in en önemli romanıdır Babalar ve Oğullar. Yazar, romanında baba ve oğul Bazarov arasındaki şiddetli çatışmayı anlatıyor.

Rusya edebiyatının kıymetli yazarlarından İvan Turgenyev’e ait; felsefe, psikoloji, politika, sanat, edebiyat, bilim ve daha birçok konuyu bir arada işleyen Babalar ve Oğullar romanı, gerçekçi ve bir o kadar da fantastiktir.

1862 yılında yayınlanan kitap, dönemin Rus toplum yapısına, körü körüne bağlı kalan gelenek ve göreneklere sert eleştiriler getirmektedir. Aynı zamanda Batılılaşmanın kendi içinde yaşadığı çelişkilere ve normlara da ince göndermelerde bulunur.

Babalar ve Oğullar'ı lise sıralarındayken öğretmenimin telkiniyle okumuştum. Daha ilk sayfalarda beni büyülü dünyasının içine almıştı. Tabiri caizse kitabı elime alır almaz derin bir nefes alarak kulaç atmaya başladım.

Kıyıya ulaştığımda ise Yevgeny Vasilevich Bazarov’un nihilizm dünyasıyla baş başa kalmıştım.

Sayfa: 325

NİHİLİZM VE BAZAROV

Yevgeny Vasilevich Bazarov, fen bilimlerinde okuyan iyi bir doktor olmak için sürekli araştırmalar ve okumalar yapan, geleneklere uzak, nihilist (hiççilik) fikirli bir gençtir.

Üniversite arkadaşı Arkady’in ısrarlarına dayanamayarak Arkady'nin babasının çiftliğine giderler. Bazarov'un o her şeyle alay eden, hiçbir şeye saygı duymayan, çevresindeki insanlara küçümseyen gözlerle bakan tavrı neticesinde Arkady’in babası Nikolai Petrovich Kirsanovi ile sonu gelmez tartışmalara girerler.

Nikolai; liberal görüşte, devlete ve toplumun ulvi saydıklarına sıkı sıkıya bağlı, mal mülk sahibi bir aristokrattır. Bazarov’un Çarı ve dünyevi inançları eleştirmesi, Nikolai’nin tepkisini çekmektedir.

BİLİME MERAKLI

Romanımızın ana karakteri Bazarov, yukarıda da kısaca bahsettiğimiz gibi, kendisi nihilizm etkisinde, maddi ve manevi herhangi bir duyguyu reddeden bir dünya görüşündedir. Diğer gençler gibi zamanını hovardalık olarak geçirmek yerine, her gün yeni bir bilgi öğrenmek için çalışmaktadır.

Toplumsal yargılarına bütünüyle karşıdır. Oğullarının bu fikirleri annesi Arina Vlasevna Bazarova’yı ve babası Vasily Ivanovich Bazarov’u derinden üzmektedir. Bazarov, anne babasının kendisi için kaygılanmalarını bile önemsememektedir.

YALNIZLIK...

Bazarov’un içinde bulunduğu hiççi hisler yüzünden bütün aileyi karşısına almıştır. Dünyasında yapayalnız kalmış, kendisini anlayan ona destek olabilecek kimsenin olmamasını dikkate almaz savunduğu fikirlerin en doğru ve tartışılmaz doğrular olduğuna kanaat getirmiştir.

Başka bir arkadaşı olan Viktor Sitnikov’un kendisinin popülist fikirlerini beğenir ama onunla da arasına mesafe koyar. Çünkü arkadaşını kendini çok beğenmiş ve züppe olarak görmektedir. Kahramanımızın yalnızlığından değişen pek bir şey olmamıştır anlayacağınız.

Bazarov, arkadaşı Arkady’in yanından ayrılarak Moskova’daki ailesinin yanına gider. Anne babası, oğullarının okulunu bitirmesini sevinçle karşılar, onu geleceğin doktoru olarak görürler.

Ailesinden uzun zamandır ayrı kalan Bazarov, anne babasına karşı oldukça soğuktur. Onları, sabit fikirli ve yeniliklere ayak uyduramayan kimseler olarak görür.

KİTABIN SONLARI VE BİR OLAY

Yevgeny Vasilevich Bazarov, kendisi gibi doktor olan babasının yanında çalışmaya başlar. Genç doktor, babasına yardım ederken bir yandan da mesleğin inceliklerini kavramaktadır.

Bir gün klinikte çalışırken başına umulmadık bir olay gelir. Roman bu esrarengiz gelişme üzerinde devam eder.

Okuyucular da bu bölümü büyük merak içinde kitabın sayfalarını daha hızlı çevirecektir.

Bazarov’a ne mi oldu?

Kitabı mutlaka okuyun…

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com