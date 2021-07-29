Tüm zamanların en iyi yazarları

Tüm zamanların en iyi yazarları

Dünyaca ünlü yazarların listelendiği seçmelerde, İngiliz büyük yazar William Shakespeare ilk sırada yer alıyor.

Tüm zamanların en çok okunan, bilinen, kitapları adeta yok satan yazarları merak ettiniz mi? Bununla ilgili geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırmaya göre okurların en çok beğendiği yazarlar sıralanmış.

İlk sırada, ünlü İngiliz oyun yazarı William Shakespeare yer alıyor. Bunun yanında Fyodor Dostoyevski, Mark Twain, Franz Kafka, James Joyce gibi dünyaca ünlü yazarlar, edebiyatçılar var.

İşte o yazarlar...

William Shakespeare

William Faulkner

Henry James

Ernest Hemingway

Jane Austen

Charles Dickens

Fyodor Dostoyevski





Franz Kafka

Virginia Woolf

James Joyce

Thomas Mann

Vladimir Nabokov

Mark Twain

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com