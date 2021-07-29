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    Tüm zamanların en iyi yazarları

    Dünyaca ünlü yazarların listelendiği seçmelerde, İngiliz büyük yazar William Shakespeare ilk sırada yer alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 10:11
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    Tüm zamanların en iyi yazarları

    Tüm zamanların en çok okunan, bilinen, kitapları adeta yok satan yazarları merak ettiniz mi? Bununla ilgili geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırmaya göre okurların en çok beğendiği yazarlar sıralanmış.

    İlk sırada, ünlü İngiliz oyun yazarı William Shakespeare yer alıyor. Bunun yanında Fyodor Dostoyevski, Mark Twain, Franz Kafka, James Joyce gibi dünyaca ünlü yazarlar, edebiyatçılar var.

    İşte o yazarlar...

    William Shakespeare

    Tüm zamanların en iyi yazarları #1

    William Faulkner

    Tüm zamanların en iyi yazarları #2

    Henry James

    Tüm zamanların en iyi yazarları #3

    Ernest Hemingway

    Tüm zamanların en iyi yazarları #4

    Jane Austen

    Tüm zamanların en iyi yazarları #5

    Charles Dickens

    Tüm zamanların en iyi yazarları #6

    Fyodor Dostoyevski

    Tüm zamanların en iyi yazarları #7

    Franz Kafka

    Tüm zamanların en iyi yazarları #8

    Virginia Woolf

    Tüm zamanların en iyi yazarları #9

    James Joyce

    Tüm zamanların en iyi yazarları #10

    Thomas Mann

    Tüm zamanların en iyi yazarları #11

    Vladimir Nabokov

    Tüm zamanların en iyi yazarları #12

    Mark Twain

    Tüm zamanların en iyi yazarları #13

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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