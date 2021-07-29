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Tüm zamanların en iyi yazarları
Dünyaca ünlü yazarların listelendiği seçmelerde, İngiliz büyük yazar William Shakespeare ilk sırada yer alıyor.
- Haber Merkezi
- 29.07.2021 - 10:02
- Güncelleme : 29.07.2021 - 10:11
Tüm zamanların en çok okunan, bilinen, kitapları adeta yok satan yazarları merak ettiniz mi? Bununla ilgili geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırmaya göre okurların en çok beğendiği yazarlar sıralanmış.
İlk sırada, ünlü İngiliz oyun yazarı William Shakespeare yer alıyor. Bunun yanında Fyodor Dostoyevski, Mark Twain, Franz Kafka, James Joyce gibi dünyaca ünlü yazarlar, edebiyatçılar var.
İşte o yazarlar...
William Shakespeare
William Faulkner
Henry James
Ernest Hemingway
Jane Austen
Charles Dickens
Fyodor Dostoyevski
Franz Kafka
Virginia Woolf
James Joyce
Thomas Mann
Vladimir Nabokov
Mark Twain
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com