Euro
10.0716
-0.16%
Dolar
8.2972
0.21%
Altın
489.4
0.05%
Borsa
1.445
-1.1%
Bitcoin
474.263
1.31%
EXEN Coin
35.57
3.91%
10ºC
İstanbul
Açık 10 C
    Cahit Zarifoğlu'nun İsrail'in zulmünü anlatan muhteşem şiiri

    Cahit Zarifoğlu'nun İsrail'in zulmünü anlatan muhteşem şiiri

    İsrail terör estirmeye, masum insanları öldürmeye yeniden başladı. Usta şair Cahit Zarifoğlu'nun İsrail vahşetini anlatan şiirini hatırlayalım.
    • Özel İçerik
    • 11.05.2021 - 17:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İsrail kan dökmeye, uluslararası hukuku çiğnemeye devam ediyor. Ne Avrupa ne de Amerika bu zülme ses çıkartıyor.

    Türkiye ise eskiden olduğu gibi şimdi de en gür biçimde bu haksızlığa, teröre sesini yükseltiyor ve mazlum Filistin halkının yanında olduğunu bir kez daha gösteriyor.

    İsrail'in vahşetini anlatan pek çok kitap yazıldı ama şiirler de var. Bunlardan biri de Türk şiirinin usta şairi Cahit Zarifoğlu'nun kaleme aldığı şiiri sizlerle paylaşıyoruz...

    Cahit Zarifoğlu nun İsrail in zulmünü anlatan muhteşem şiiri #1

    Şair Cahit Zarifoğlu

    İNSANLIK İÇİN...

    İnsanlık için daralan vakitler Yanakları, saçları, gözleri yanmış, Zehirli gaz bombaları Yılan gibi sokmuş, yalamış gövdelerini Ağızları, küçücük dilleri yanmış Bütün Gazze sapsarı kalmış Sanki ağlamak imkânsız

    İnsanlık için daralan vakitler

    Yanakları, saçları, gözleri yanmış, Zehirli gaz bombaları

    Yılan gibi sokmuş, yalamış gövdelerini

    Ağızları, küçücük dilleri yanmış

    Bütün Gazze sapsarı kalmış

    Sanki ağlamak imkânsız

    İnsanlık için daralan vakitler Yanakları, saçları, gözleri yanmış, Zehirli gaz bombaları Yılan gibi sokmuş, yalamış gövdelerini Ağızları, küçücük dilleri yanmış Bütün Gazze sapsarı kalmış Sanki ağlamak imkânsız

    Gazze yengeç kıskacında, Çoğu Müslüman İsrail'in yanında, Yaslanmış yastıklara sonunu beklerler filmin.
    Sen Filistin, hokkaları doldur kanla,
    Şairler eğer ahın varken
    Uzanırlarsa tomurcuklara güllere
    Her biri kanlı bir ateş gibi korku
    Bir azar, bir şamar olsun.
    Filistin, sen işine bak, kar toprağını,
    Yoğur gazabını Yaradan'ın.
    Bu ateş bulutu hangi kavmin üzerinde?
    Çam ormanlarının salınışında,
    Kuşların cıvıldayışında,
    Otların serin tenlerinde.
    Eğer varsan bakıp görmeye
    Şeffaf perdenin az ötesini,
    Bir ateş bulutu var en bildik yerde,
    En emin yerde.
    Ve bak, asıl ölen yaylalar, villalar, tok karınlar...

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir