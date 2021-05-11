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- Cahit Zarifoğlu'nun İsrail'in zulmünü anlatan muhteşem şiiri
Cahit Zarifoğlu'nun İsrail'in zulmünü anlatan muhteşem şiiri
- Özel İçerik
- 11.05.2021 - 17:31
İsrail kan dökmeye, uluslararası hukuku çiğnemeye devam ediyor. Ne Avrupa ne de Amerika bu zülme ses çıkartıyor.
Türkiye ise eskiden olduğu gibi şimdi de en gür biçimde bu haksızlığa, teröre sesini yükseltiyor ve mazlum Filistin halkının yanında olduğunu bir kez daha gösteriyor.
İsrail'in vahşetini anlatan pek çok kitap yazıldı ama şiirler de var. Bunlardan biri de Türk şiirinin usta şairi Cahit Zarifoğlu'nun kaleme aldığı şiiri sizlerle paylaşıyoruz...
Şair Cahit Zarifoğlu
İNSANLIK İÇİN...
İnsanlık için daralan vakitler Yanakları, saçları, gözleri yanmış, Zehirli gaz bombaları Yılan gibi sokmuş, yalamış gövdelerini Ağızları, küçücük dilleri yanmış Bütün Gazze sapsarı kalmış Sanki ağlamak imkânsız
İnsanlık için daralan vakitler
Yanakları, saçları, gözleri yanmış, Zehirli gaz bombaları
Yılan gibi sokmuş, yalamış gövdelerini
Ağızları, küçücük dilleri yanmış
Bütün Gazze sapsarı kalmış
Sanki ağlamak imkânsız
İnsanlık için daralan vakitler Yanakları, saçları, gözleri yanmış, Zehirli gaz bombaları Yılan gibi sokmuş, yalamış gövdelerini Ağızları, küçücük dilleri yanmış Bütün Gazze sapsarı kalmış Sanki ağlamak imkânsız
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com