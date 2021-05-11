Cahit Zarifoğlu'nun İsrail'in zulmünü anlatan muhteşem şiiri

İsrail terör estirmeye, masum insanları öldürmeye yeniden başladı. Usta şair Cahit Zarifoğlu'nun İsrail vahşetini anlatan şiirini hatırlayalım.

İsrail kan dökmeye, uluslararası hukuku çiğnemeye devam ediyor. Ne Avrupa ne de Amerika bu zülme ses çıkartıyor.

Türkiye ise eskiden olduğu gibi şimdi de en gür biçimde bu haksızlığa, teröre sesini yükseltiyor ve mazlum Filistin halkının yanında olduğunu bir kez daha gösteriyor.

İsrail'in vahşetini anlatan pek çok kitap yazıldı ama şiirler de var. Bunlardan biri de Türk şiirinin usta şairi Cahit Zarifoğlu'nun kaleme aldığı şiiri sizlerle paylaşıyoruz...

Şair Cahit Zarifoğlu

İNSANLIK İÇİN...

İnsanlık için daralan vakitler Yanakları, saçları, gözleri yanmış, Zehirli gaz bombaları Yılan gibi sokmuş, yalamış gövdelerini Ağızları, küçücük dilleri yanmış Bütün Gazze sapsarı kalmış Sanki ağlamak imkânsız

İnsanlık için daralan vakitler

Yanakları, saçları, gözleri yanmış, Zehirli gaz bombaları

Yılan gibi sokmuş, yalamış gövdelerini

Ağızları, küçücük dilleri yanmış

Bütün Gazze sapsarı kalmış

Sanki ağlamak imkânsız

İnsanlık için daralan vakitler Yanakları, saçları, gözleri yanmış, Zehirli gaz bombaları Yılan gibi sokmuş, yalamış gövdelerini Ağızları, küçücük dilleri yanmış Bütün Gazze sapsarı kalmış Sanki ağlamak imkânsız

Gazze yengeç kıskacında, Çoğu Müslüman İsrail'in yanında, Yaslanmış yastıklara sonunu beklerler filmin.

Sen Filistin, hokkaları doldur kanla, Şairler eğer ahın varken Uzanırlarsa tomurcuklara güllere Her biri kanlı bir ateş gibi korku Bir azar, bir şamar olsun. Filistin, sen işine bak, kar toprağını, Yoğur gazabını Yaradan'ın. Bu ateş bulutu hangi kavmin üzerinde? Çam ormanlarının salınışında, Kuşların cıvıldayışında, Otların serin tenlerinde. Eğer varsan bakıp görmeye Şeffaf perdenin az ötesini, Bir ateş bulutu var en bildik yerde, En emin yerde. Ve bak, asıl ölen yaylalar, villalar, tok karınlar...

Ergül Tosun

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