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    Tolstoy'un etkilendiği ve tavsiye ettiği kitaplar

    Tolstoy'un etkilendiği ve tavsiye ettiği kitaplar

    Rus yazar Tolstoy, En muhteşem 100 Kitap listesinde kendisini en çok etkileyen kitapları, yazdığı mektupla yayıncısına ulaştırmıştır.
    • Özel İçerik
    • 29.07.2021 - 11:04
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 11:10
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    Yazarların verdikleri kitap önerileri ne kadar ciddiye alınır bilemem ama yıllar önce Tolstoy'un önerdiği listede pek çok önemli ismin kitapları var.

    Lev Nikolayaeviç Tolstoy, 1891’de bir İngiliz dergisinde En muhteşem 100 kitap başlıklı bir listeyi ve içindekileri görünce sinirlenir ve kendi listesini hazırlamaya karar verir.

    Ama bunun ne kadar zor bir iş olduğunu anlaması çok uzun sürmez. Yine de bir Rus yayıncıya yazdığı mektupta, kendisini en çok etkileyen kitapların adını vermeden rahat edemez.

    İşte dev yazarın tavsiye kitap listesi...

    ÇOCUKLUKTA ( 14 Yaşına kadar)

    Eski Ahit. Yaratılış Kitabı, Binbir Gece Masalları.

    14 -20 YAŞ ARASINDA

    Matta İncili, İtiraflar, J. J. Rousseau,  Yevgeni Onegin, Aleksandr Puşkin, Hırsızlar, Friedrich Schiller, Nikolay Gogol’ün çeşitli kitapları, Vıy, Palto, Nevski Prospekt ve Ölü Canlar, David Copperfield, Charles Dickens, Zamanımızın Bir Kahramanı, Mihail Lermontov.

    Tolstoy un etkilendiği ve tavsiye ettiği kitaplar #1

    Tolstoy

    20 - 35 YAŞ ARASINDA

    Hermann ve Dorothea, Goethe, Notr Dame’ın Kamburu, Vİctor Hugo,  İlyada ve Odissea, Homeros

    35 - 50 YAŞ ARASINDA

    İlyada ve Odyssey, Homer (Yunancasından) Sefiller, Victor Hugo, Basrestshire Günlükleri, Anthony Trollopeİ 16. East Lynne, Mrs. Henry Wood. 17. George Eliot’ın romanları.

    Tolstoy un etkilendiği ve tavsiye ettiği kitaplar #2

    50 - 63 YAŞ ARASINDA

    Bütün İnciller (Yunancalarından) Yaratılış Kitabı (İbranicesinden), İlerleme ve Yoksulluk, Henry George, Düşünceler, Blaise Pascal, Epictetus, Konfüçyus, Büyük İnisiyeler, Eduard Schure, Tao Te Ching, Laozi.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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