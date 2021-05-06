65 yaşındaki Emine Teyze'nin kitap okuma aşkı

Ankara'da yaşayan 65 yaşındaki Emine Şahin kitaplara olan sevgisiyle, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Emine Şahin, Altındağ’da bir kitap hayranı. 5 kız ve 1 erkek çocuk sahibi Şahin, Karapürçek Mahalle Kütüphanesi’nin ise en sadık okurlarından. Kütüphanedeki kitapları tek tek okuyan Şahin, kütüphane açılır açılmaz soluğu kütüphanenin kapısında alıyor.

KÜTÜPHANENİN DAİMİ ÜYESİ

"Kütüphane benim bahçem, kitaplar ise çiçeklerim" diyen Şahin, kitap sevgisi ve genel kültürüyle herkesi şaşırtmayı da başarıyor. Şahin, ayrıca Karapürçek Kütüphanesi’nin en çok kitap okuyan üyesi.

"ELİME NE GEÇERSE OKURUM"

Kitapları çok sevdiğini söyleyen Şahin, "İlkokuldan sonra okuyamadım. kız çocuğuyum diye beni okutmadılar. Ben okumayı çok seviyordum. Elime ne geçerse okudum. Kendim 5 kız çocuğumu okuttum. Karapürçek Kütüphanesi açılınca çok mutlu oldum. Kütüphaneye ilk gidenlerden biri benim. Kütüphane de benim için ayrı bir sevinç oldu. Kitapları tek tek okudum. 15 gün iade süresi dolmadan aldığım kitabı bitirip geri veriyor, yerine hemen yenisini alıyorum. Kütüphane benim bahçem, kitaplar ise çiçeklerim."