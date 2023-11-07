7 Kasım Salı 2023: Okurlarını bekleyen yeni kitaplar Bugün kasım ayının birinci haftası. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplar rafları süsledi. Yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverler için yeni çıkan eserlerden bir seçki sunuyoruz.

Özel İçerik

Bugün 7 Kasım Salı 2023... Raflardaki yerini alan, yeni kitapları siz okurlarımız için hazırladık. Okurlarını bekleyen kitaplardan bu hafta sizler için seçtiklerimize buyurun.

İyi okumalar dileriz...

995 KM

Usta şair ve yazar Murathan Mungan'dan usta işi bir roman...

Sayfa: 264

2001 Arı Kovanı

Yaşananların birebir tanığı ve yıllarca süren davalarla yaşananların günah keçisi ilan edilmek istenen ismi, dönemin Halk Bankası Genel Müdürü Yenal Ansen’in kaleme aldığı 2001 Arı Kovanı, olan bitene başka yerden bakmanızı sağlayacak belgesel niteliğinde bir eser.

Sayfa: 320

Kırk Üçteki Korkunç Traktör Yağmuru

Ödüllü yazar Afşin Kum, büyük ses getiren, hem okurların hem de izleyicilerin beğenisini toplayan Sıcak Kafa ve Kübra’dan sonra 19 çarpıcı öyküden oluşan öykü kitabı Kırk Üçteki Korkunç Traktör Yağmuru ile okurların karşısında.

Sayfa: 208

Kendi Işığına Yürü

Zor günlerin içinden selametle çıkabilmek için kendi ışığımızı işaret ediyor Kemal Sayar. Ümitle tekrar parlatılacak bir ışık. Bir başına değil ama birlikte; yürek hizasında bir mücadele.

Sayfa: 312

Tanrıların Gölgesi

Tanrıların savaşıp kendilerini yok oluşa sürüklemesinden sonra, düşüşlerinin yarattığı tufan Vigrið topraklarını paramparça etmişti. Şimdiyse iktidar hırsıyla yanıp tutuşan mevkibeylerinin kan davası güttüğü, canavarların ormanlarda ve dağlarda kol gezdiği yeni bir dünya yükseliyordu. Ölü tanrıların büyük güce sahip kemiklerini aramaya çıkacak kadar cesur -ya da çaresiz- olanların yaşadığı bir dünya. Savaş söylentileri dağlarda ve fiyortlarda yankılanırken kader üç kişinin ayak izlerini takip ediyordu. Tehlikeli bir arayışın içindeki bir avcı, savaş şöhretinin peşine düşüp ayrıcalıklı hayatı reddeden bir soylu ve Kan Yeminliler olarak bilinen ünlü paralı askerlerin arasında intikam peşinde koşan bir köle.

Sayfa: 576

LO

Edebiyatımızın çok sevilen yazarı Şermin Yaşar, içten anlatımı ve çocuk dünyasını özgün kavrayışıyla çocuk edebiyatında yeni sayfalar açmaya devam ediyor. Lo’yu tanıdığınızda onu çok sevecek, hikâyesini hiç unutmayacaksınız.

Sayfa: 120

Mutluluğu Sende Bulan Senindir Ötesi Misafir

Dünya çapında tanınan yazar Hakan Mengüç’ün Türkçede sekiz kitabı bulunmaktadır. Besteci ve müzisyen de olan Mengüç’ün kitapları 11 dile çevrilmiştir.

Sayfa: 184

Okumaz Yazmaz

Yazarın tek otobiyografik metni olan Okumaz Yazmaz; ölçülü, kısa cümleleri, ne eksik ne de fazla sözcükleriyle doğrudan okurun kalbine sesleniyor.

Sayfa: 48

Serinlikler

Ayşenur Tanrıverdi, Serinlikler’de yaşamla uyumsuz kişilerin düşüncelerine sızıyor. Bazen hiçbir şey yapmadan izleyerek, bazen de intikam içgüdüsüyle yeniden inşa edilen mutlulukların, insanın kendisi ile karşı karşıya kaldığı sahici ve benzersiz anların peşine düşüyor. Yaşama sevincine karışan can sıkıntılarını, utançtan beslenen arzuları, gerçekleri, gerçeğe uymayanları ve insanın özünden kopan delilikleri bir serinlik anında sahneliyor.

Sayfa: 119

Çünkü Fısıltılar Vardı

Çünkü Fısıltılar Vardı, yaşamın karşısına kurguyu, kurgunun karşısına insanın hakikatini koyarken gerçeğin perdesini adım adım kaldıran bir novella.

Sayfa: 104

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