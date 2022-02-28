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    7. Üsküdar Kitap Fuarı, 250 bine yakın kitapseveri ağırladı

    Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinden yüzlerce eseri okurların beğenisine sunan 7. Üsküdar Kitap Fuarı sona erdi.
    • AA
    • 28.02.2022 - 09:21
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    7. Üsküdar Kitap Fuarı, 250 bine yakın kitapseveri ağırladı

    Üsküdar Belediyesince Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuara, son gününde de İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.

    Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kapanış programında, Miraç Kandili'nde güzel bir kitap fuarının tamamlanması dolayısıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

    Türkmen, fuara 450 yazarın katıldığını, yaklaşık 550 etkinliğin gerçekleştirildiğini ve 9 günde 250 bine yakın kişinin ziyaret ettiği bilgisini verdi.

    7. Üsküdar Kitap Fuarı, 250 bine yakın kitapseveri ağırladı #1

    "ÜSKÜDAR'DA KÖŞE BUCAK"

    Ziyaretçilerin büyük çoğunluğunun gençlerden oluştuğuna işaret eden Hilmi Türkmen, "Üsküdar'da 'Köşe Bucak Kitap' sloganıyla başlattığımız Üsküdar Kitap Fuarı'nda ve Üsküdar'da her yer gerçekten kitap oldu. Her yer kitapseverlerle okurlarımızla doldu. Huzurlarınızda sevgili gençleri tebrik ediyorum. Gençlerimizle gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz" dedi.

    7. Üsküdar Kitap Fuarı, 250 bine yakın kitapseveri ağırladı #2

    YAZAR OKUR BULUŞMASI

    Programda ayrıca "#üsküdarkitapfuarı" etiketiyle fuardan paylaşılan en iyi 3 fotoğrafın sahibine ödüller verildi. Fuar kapsamında 9 gün boyunca düzenlenen söyleşi ve imza günlerine genç yazarların yanı sıra çok sayıda usta kalem de konuk oldu.


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