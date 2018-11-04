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    Şarkı olmuş Ümit Yaşar Oğuzcan şiirleri

    Şarkı olmuş Ümit Yaşar Oğuzcan şiirleri

    Sevgili Ümit Yaşar Oğuzcan’ı ölüm yıl dönümünde şarkı olmuş şiirlerinden seçkilerle anıyoruz…
    • Özel İçerik
    • 04.11.2018 - 14:24
    • Güncelleme : 22.08.2020 - 14:17
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    Şarkı olmuş Ümit Yaşar Oğuzcan şiirleri

    Ümit Yaşar Oğuzcan'ı, doğum günü anısına bir kere daha analım...

    *

    Kuşkusuz hepimiz onu en çok “Milyon Kere Ayten” şiiri ile tanıyoruz. Bir de meraklılarımız oğlu ile yaşadığı özel duygu yüklü hikayesinden…

    Bugün Oğuzcan’ın ölüm yıl dönümü. Nasıl etsem de ansam derken, şarkı olmuş şiirleri geldi aklıma. Öyleyse şarkıların linkleriyle birlikte küçük küçük şiirlerinden bırakıyorum buraya.

    Ama önce, “Milyon Kere Ayten”

    "Ben bir Aytendir tutturmuşum, oh ne iyi!

    Aytenli içkiler içip sarhoş oluyorum, ne güzel!

    Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin,

    Biraz Ayten sürüyorum güzelleşiyor.

    Şarkılar söylüyorum,

    Şiirler yazıyorum Ayten üstüne.

    Saatim her zaman Ayten'e beş var,

    Ya da Aytenli beş geçiyor.

    Ne yana baksam gördüğüm o!

    Gözümü yumsam aklımdan Ayten geçiyor.

    Bana sorarsanız mevsimlerden Aytendeyiz;

    Günlerden Aytenertesidir.

    Odur gün gün beni yaşatan,

    Onun kokusu sarmıştır sokakları,

    Onun gözleridir şafakta gördüğüm,

    Akşam kızıllığında onun dudakları…

    Başka kadını övmeyin yanımda, gücenirim.

    Ayten’i övecekseniz ne ala, oturabilirsiniz!

    …"

    Şarkı olmuş Ümit Yaşar Oğuzcan şiirleri #1

    (Çocukluğu)

    AYRILANLAR İÇİN

    Yollarımız burada ayrılıyor

    Artık birbirimize iki yabancıyız

    Ne kadar acı olsa, ne kadar güç olsa

    Her şeyi, evet her şeyi unutmalıyız

    Seslendiren: Nilüfer

    Müzik: Timur Selçuk

    Albüm: Geceler

    Dinlemek için tıklayınız.

    *

    BENİ KÖR KUYULARDA

    Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın,

    Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın,

    Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı;

    Beni bensiz bıraktın, beni bensiz bıraktın.

    ...

    Seslendiren: Münir Nurettin Selçuk

    Albüm: Vesvese

    Dinlemek için tıklayınız.

    Şarkı olmuş Ümit Yaşar Oğuzcan şiirleri #2

    (Eşi Özhan Hanım ile)

    SEVDİĞİM DÜNYALAR KADAR

    Sevdiğim dünyalar kadar, gel dese bir gün gel dese

    Nesi var ömrüm nesi var, vesvese hepsi vesvese.

    Bir şarkı gelir uzaktan, söyler aşktan yaşamaktan,

    Bir ses ki ruhtan dudaktan, o sese yandım ah o sese.

    Seslendiren: Nesrin Sipahi

    Albüm: Endülüste Raks

    Dinlemek için tıklayınız.

    *

    BİR ATEŞİM YANARIM

    Bir ateşim yanarım külüm yok dumanım yok

    Sen yoksan mekanım belli değil zamanım yok

    Fırtınalar içinde beni yalnız bırakma

    Benim senden başka sığınacak limanım yok

    ...

    Seslendiren: Ahmet Özhan

    Beste: Avni Anıl

    Dinlemek için tıklayınız.

    Şarkı olmuş Ümit Yaşar Oğuzcan şiirleri #3

    BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİM

    Bu kadar yürekten çağırma beni,

    Bir gece ansızın gelebilirim.

    Beni bekliyorsan, uyumamışsan,

    Sevinçten kapında ölebilirim.

    Seslendiren: Yaşar Özel

    Beste: Rüştü Şardağ

    Albüm: Ağlar Gezerim

    Dinlemek için tıklayınız.

    *

    BİR GÜN

    Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde,

    Gözlerin uzun uzun karanlığa dalarsa,

    Bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde,

    Ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa,

    Bil ki seni düşünüyorum.

    Seslendiren: Gönül Akkor

    Beste: Rüştü Şardağ

    Dinlemek için tıklayınız.

    Şarkı olmuş Ümit Yaşar Oğuzcan şiirleri #4

    DOST BİLDİKLERİM

    Sanırdım gündüzdü onlarla gece,

    İçimde ümitti dost bildiklerim.

    Ne zaman yıkılıp yere düştüysem,

    Bırakıp da gitti dost bildiklerim.

    Seslendiren: Zeki Müren

    Albüm: Türk Sanat Müziği Klasikleri

    Dinlemek için tıklayınız.

    *

    BEYAZ GÜVERCİN

    Süzülüp mavi göklerden yere doğru,

    Omuzuma bir beyaz güvercin kondu.

    Aldım elime usul usul, okşadım

    Sevdim, gençliğimi yeniden yaşadım.

    Bembeyazdı tüyleri öyle parlaktı,

    Açsam ellerimi birden uçacaktı.

    Seslendiren: Timur Selçuk

    Albüm: Timur Selçuk 1974

    Dinlemek için tıklayınız.

    Şarkı olmuş Ümit Yaşar Oğuzcan şiirleri #5

    (Oğlu Vedat ile)

    İSPANYOL MEYHANESİ

    Kararmış tahta masamızda bir şişe şarap

    Gecelerden bir gece bezginiz.

    Üstelik adamakıllı sarhoşuz,

    Ellerin, ellerimde.

    İspanyol Meyhanesi’nde bir kadın,

    Çığlık çığlığa şarkı söylüyor;

    Belli ki yıkılmış bir kadın.

    Seslendiren: Nükhet Duru & Timur Selçuk

    Albüm: Her Şey Yeni

    Dinlemek için tıklayınız.

    *

    O BENİM İŞTE

    Biraz kül biraz duman

    O benim işte…

    Kerem misali yanan,

    O benim işte…

    İnanma gözlerine, ben, ben değilim

    Beni sevdiğin zaman,

    O benim işte...

    ...

    Seslendiren: Müzeyyen Senar

    Dinlemek için tıklayınız.

    *

    (Ümit Yaşar Oğuzcan biyografisi için tıklayınız.)

    *

    Damla Karakuş

    damla.karakus@ensonhaber.com

    Instagram: biyografivekitap

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