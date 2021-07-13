Halit Ziya Uşaklıgil’in klasiği: Aşk-ı Memnu

Dizisi, filmi çekilen Türk edebiyatının baş klasiklerinden olan Aşk-ı Memnu, yazarın üstün başarısından ileri gelmektedir. Romanda Behlül ve Bihter'in yasak aşkı anlatılıyor.

Halit Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah’la birlikte ikinci önemli romanı Aşk- ı Memnu, görünüşte ölçüsüz ve biraz da maddi çıkara dayalı bir evliliğin ortaya çıkardığı yasak aşkın felaketle sona eren acıklı öyküsüdür.

Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda yeniden diziye uyarlanan roman, izleyicileri adeta ekrana kilitlemişti. Dizinin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem vardı.

Diziye uyarlanan roman kısa sürede satış rekorları kırmış, çok okunan kitaplardan olmuştu.

BİR AŞK...

Boğaziçi ’nde Melih Bey takımı diye tanınmış aileden Firdevs Hanım ’ın genç ve güzel kızı Bihter biraz müreffeh bir hayat sürmek, biraz da hafifmeşrep bir kadın olan annesinin kötü şöhretinden kurtulmak ve ona asla benzememek için iki çocuk sahibi, kırklı yaşlardaki Adnan Bey ’le evlenir.

Bihter, Adnan Bey ’in yalısına gelin olarak geldikten bir süre sonra kocası Adnan Bey ’de bulamadığı aşkı, kocasının çapkın yeğeni Behlül’le yaşadığı yasak aşkta bulmayı dener.

BEHLÜL VE BİHTER'İN YASAK AŞKI

Ancak bir süre sonra Behlül’ün Bihter ’i yüzüstü bırakarak tekrar Beyoğlu ’ndaki eski sevgilisine dönmesi, ardından da Adnan Bey ’in son derece duygusal kızı, Nihal’le nişanlanmaya kalkmasıyla söz konusu “yasak aşk”, bütün yalıda duyulur.

Bihter, kendi kendisiyle kısa bir mücadeleden sonra annesinden, Behlül’den ve yalıya gelin olarak gelmesini bir türlü hazmedemeyen, babasını kendisinden ayırdığını düşünen Nihal ’den intikam almak üzere intihar eder.

Bunun üzerine Behlül kaçar, Nihal tekrar babasına kavuşur, yalının Bihter ’in gelmesiyle bozulan düzeni yeniden sağlanır.

Halit Ziya

TÜRK ROMANINDA DÖNÜM NOKTASI

Aşk- ı Memnu, geçen yüzyılın başında bir yandan alafranga bir hayata girmekte olan toplumu bu yönüyle tanıtırken, bir yandan da Avrupa ’da görülen ve Batılı romancıların da kullandıkları soyaçekim ve determinizm gibi realizmin gerektirdiği bütün öğeleri başarıyla işlemiş, gözlemleri ve ayrıntılı betimlemeleriyle Türk romanında bir dönüm noktası oluşturmuştur.

Ergül Tosun

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