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    A. J. Anderson'un Leonardo Da Vinci romanı: Muhteşem Ressam

    A. J. Anderson'un kaleme aldığı Muhteşem Ressam, bu büyük ismin hayatını tüm detaylarıyla ele alıp sizi gerçek Leonardo'yla tanıştırırken dönemin de son derece canlı bir portresini çiziyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 12:39
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 12:40
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    A. J. Anderson'un Leonardo Da Vinci romanı: Muhteşem Ressam

    Leonardo da Vinci, sınırsız hayal gücü, parlak zekası ve olağanüstü yeteneğiyle dünya tarihinin en büyük sanatçılarından ve dâhilerinden, aynı zamanda en sıra dışı figürlerinden biridir.

    Muhteşem Ressam kitabı, dünyaca ünlü ressam hakkında pek çok bilinmeyeni güz yüzüne çıkartıyor. Evlilik dışı doğan Da Vinci, üniversiteye kabul edilmedi. Ama dünyanın en büyük ressamlarından oldu.

    Muhteşem Ressam, büyük dahinin hayatını, sanatını mercek altına alıyor.

    Leonardo, genç bir noter olan Messer/Ser (Üstad anlamında) Piero da Vinci'nin ve Vinci bölgesinden Caterina Lippi adlı, on altı yaşında, öksüz, yetim ve yoksul bir genç kız olduğu anlaşılan Caterina'nın evlilik dışı çocuğu olarak Vinci kasabası yakınlarındaki Anchiano'da dünyaya geldi.

    A. J. Anderson un Leonardo Da Vinci romanı: Muhteşem Ressam #1

    Sayfa: 264

    SAHİPSİZ KALAN BİR ÇOCUK...

    Somut kanıtlar bulunmasa da, Leonardo'nun annesi Caterina'nın, babası Piero'ya ait Ortadoğulu bir köle olduğu tahmin ediliyor. Babası, Leonardo’nun doğduğu yıl, Albiera adındaki ilk eşi ile evlendi.

    Leonardo’ya bebekliğinde annesi baktı, annesi başka biriyle evlendirilerek komşu kasabaya yerleşince, babasının nadiren uğradığı büyükbabasının evinde yaşamaya başladı; arada sırada Floransa'ya babasının evine giderdi.

    Babasının ilk eşinden çocuğu olmadığı için aileye kabul edilmişti ama amcası Francesco dışında ailedeki kimseden sevgi görmedi.

    A. J. Anderson un Leonardo Da Vinci romanı: Muhteşem Ressam #2

    DEĞİŞEN KADERİ

    14 yaşına kadar Vinci’de yaşayan Leonardo, büyükanne ve büyükbabasının ardı ardına ölmesi üzerine 1466'da babası ile birlikte Floransa'ya gitti. Evlilik dışı çocukların üniversiteye gitmesi yasak olduğundan üniversite öğrenimi görme şansı yoktu.

    Küçük yaştan itibaren çok güzel çizimler yapan Leonardo’nun resimlerini babası, dönemin ünlü ressam ve heykeltıraşı Andrea del Verrocchio'ya gösterince, Verrochio onu çırak olarak yanına aldı.

    ÜNLÜ SANATÇILARLA TANIŞMASI

    Leonardo Verrocchio'nun yanında Lorenzo di Credi ve Pietro Perugino gibi ünlü sanatçılarla çalışma fırsatı buldu. Atölyede sadece resim yapmayı değil, lir çalmayı da öğrendi. Gerçekten de iyi çalıyordu.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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