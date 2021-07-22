Abbas Sayar'ın bilinen kitabı: Yılkı Atı

Yazar Abbas Sayar'ın en bilinen kitabı olan Yılkı Atı, zamanla gözden düşen ve yalnızlığa mahkum edilen Doru Kısrak'ın hüzünlü hikayesidir.

Abbas Sayar’ın ilk romanı olma özelliğini taşıyan Yılkı Atı, kitapseverlerinin kitaplığında bulunması gerekenlerden...

1970 yılında yayınlanan kitap aslında çok daha önce yazılmış ancak nedense uzun süre yayımlanmamıştır. Yayınlandıktan 1 yıl sonra ise TRT Roman Başarı Ödülü kazanmıştır.

120 sayfalık bu kitabın neden gecikme ile yayımlandığını araştırdıysam da tatmin edici bir yanıta ulaşamadım.

Sayfa: 120

DORU KISRAK...

Dorukısrak, hızlı, çevik ve sadık bir attır. Yıllarca sahibi İbrahim Bey’e bir sürü yarış kazandırır. Çalışkanlığını, hızını çok beğenen İbrahim Bey, atına karşı müthiş bir sevgi beslemektedir. Fakat Dorukısrak zaman geçtikçe yaşlanır, hızını, çevikliğini kaybeder, adeta başka bir ata dönüşür.

Güçsüz düşen at, sahibinden eski sevgi ve ihtimamı görmemeye en sonunda kovulmaya mahkum olur. Çünkü artık yarışları kazanamamaktadır. Evsiz kalan hayvancağız, her gece eski ahırına gelir, ancak sıkıca kilitli kapıyla karşılaşır. En nihayetinde bir gün eski sahibi emektar atı acımasızca döver.

Bu olayın ardından Dorukısrak, doğup büyüdüğü kasabayı terkederek, yabani diyarlarda kendine başka bir yuva bulmaya karar verir.

ARKADAŞ

Sevgili dostumuz bu yolculuğunda, Çılkır adlı bir atla tanışır. Kısa sürede çok iyi arkadaş olurlar. Kendileri gibi sahipsiz bırakılmış başka atlarla da arkadaşlık eder.

Hepsinin hikayesi aynıdır.

Sahipleri tarafından yıllarca her işte çalıştırılmış, işleri bittikten sonra da sokağa bırakılmış atların hikâyesi.

YENİ BAKICI

Yolculuk bittiğinde ilk gördüğü ahıra girmek istese de kapalı bir kapı karşısında çaresiz kalır. Davetsiz misafirinin haline acıyan Hıdır Bey'in himayesine girer. Böylelikle bütün kışı burada, sıcak bir ahırda geçirmeye başlar.

Dorukısrak, kendisini sahiplenen, yiyecek veren yeni bakıcısını çok sevmekle birlikte büyük bir minnet de beslemeye başlar.

Artık kötü günler geride kalmış, yeni hayatın kapıları açılmıştır.

Yılkı Atı, her ne kadar Dorukısrak’ın dramatik hikâyesini anlatıyor olsa da romanın merkezinde insan var.

Yılkı Atı'nı çok seveceksiniz...

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com.