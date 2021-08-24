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    ABD'de yayınlanan '2034 Dünya Savaşı Senaryosu' kitabı tartışılıyor

    Amerika'da yayınlanan 2034 Dünya Savaşı Senaryosu adlı kitap'ta, 2034'de Dünya Savaşı çıkacağını ve dünyayı büyük bir tehlikenin beklediğini yazması, uzmanlar tarafından tartışma konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 11:29
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    ABD'de yayınlanan '2034 Dünya Savaşı Senaryosu' kitabı tartışılıyor

    Amerika Birleşik Devletleri (ABD), emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman’ın kaleme aldığı kitabı konuşuyor. Oldukça korkutucu bir Dünya Savaşı senaryosuna ev sahipliği yapan kitapta, bu savaşta kullanılacak silahlara ait bilgiler de yer alıyor.

    Devletler arasında son yıllarda tırmanan gerginlik, uzmanları bir hayli endişelendiriyor. Öte yandan piyasaya çıkan kitapta ise 2034'te dünya savaşının çıkacağı ve yeni silahların ilk defa bu savaşta kullanalacağı bilgilerinin yer alması alarm zilleri çalıyor şeklinde yorumlandı.

    EN KÖTÜ SENARYO

    2034: A Novel of the Next World War (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitapta, küresel yangın olarak adlandırılan en kötü senaryoya yer veriliyor.

    ABD de yayınlanan 2034 Dünya Savaşı Senaryosu kitabı tartışılıyor #1

    ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI

    Kitapta yer alan bilgilere göre, Amerika'nın  Güney Çin Denizi'ne girmesiyle birlikte Üçüncü Dünya Savaşı resmen başlayacak. Bu savaşta ise milyonlarca insan hayatını kaybedecek, ekonomik krizler yaşanacak.

    ABD de yayınlanan 2034 Dünya Savaşı Senaryosu kitabı tartışılıyor #2

    KULLANILACAK SİLAHLAR

    Kitapta yer alan bir diğer bilgi ise savaşta kullanılacak silahlar. Buna göre, olası bir savaşta insansız askeri silahlar olacak.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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