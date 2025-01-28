Adil Yıldırım'dan bir yüzleşme romanı: Şeytan Tüyü

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Adil Yıldırım, karakter derinlikleri ve toplumsal normları sorgulatan üslubuyla, modern çağın narsist anti-kahramanını yaratıyor. Şiddetin, arzuların ve ahlaki çatışmaların hakim olduğu bu roman, okuyucuyu karakterlerin karmaşık ve çelişkili dünyasına çekiyor.

Yazarın daha önceki eserlerinde olduğu gibi, bu romanda da psikolojik analizler ve güçlü anlatım teknikleri ön planda. Yıldırım, bireyin içsel savaşlarını ve bu savaşların çevresiyle olan ilişkisine yansımalarını derinlemesine işlerken, okuyucusunu adeta bir zihinsel yolculuğa çıkarıyor.

Adil Yıldırım kitabını şöyle anlatıyor;

"DAVET EDİYORUM..."

"Yazmak, ruhun karanlık koridorlarında dolaşırken duyulan tek ışık kaynağıdır. Şeytan Tüyü’nde okuyucuyu, bu karanlık koridorlardan geçmeye davet ediyorum."

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BİR YÜZLEŞME ROMANI

Bir insanın ruhundaki kötülük potansiyeli nedir? Bir erkeğin sahip olduğu o tuhaf çekicilik, ya bir şeytana aitse? Peki bizler içimizdeki cehennem potansiyelinin farkında mıyız?

Ünlü yazar ve ilişki koçu Adil Yıldırım, Şeytan Tüyü isimli romanında zengin, güçlü, kırklı yaşlarındaki bir adamın kendi şeytanıyla olan ilişkisini aktarırken, okuyucuların da ne kadar “şeytani” özelliklere sahip olabileceğine dair kendileriyle yüzleşmelerini sağlıyor.

KİTAPTAN...