Adını sık duyduğumuz ünlü yazarların mahlas hikayeleri

Barı edebiyatı yazarları kendince mahlaslar üretip öylece kitaplar ve yazılar yazdılar. O yazarları ve mahlaslarını tanıyalım...

Dünyaca ünlü yazarlar neden mahlas kullandı? Bu sadece Barı edebiyatı yazarlarına özgü bir şey değildir elbette. Bunun yanında Türk edebiyatının yazarlarının da mahlasları var ve hafızalarda öyle kaldılar.

İşte dünyaca ünlü edebiyatçıların mahlas öyküleri..

Lewis Carroll

Dünyaca ünlü yazar, asıl adını önce Latinceleştirerek “Carolus Ludovicus” olarak kullandı. Daha sonra iki ismin yerini değiştirdi ve ismine İngiliz havası kattı. Sonuçta yazarın mahlası Lewis Carroll oldu.

Joseph Conrad

Modernizmin öncülerinden Polonya asıllı İngiliz yazar Joseph Conrad’ın asıl ismi Józef Teodor Konrad Korzeniowski. Takdir edersiniz ki söylemesi epey zaman bir ismi var yazarımızın. Conrad, 1800’lerin sonlarında yazılarını yayımlamaya başladı. Bu sırada ismini kısaltıp İngilizceleştirdi. Ve sonuç olarak Joseph Conrad ismiyle yazılarını yayınladı.

Pablo Neruda

Dünyaca ünlü Şilili yazar Pablo Neruda da mahlas kullanan yazarlar arasında yer alıyor. Neruda’nın asıl adı ise Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto idi. Gördüğünüz üzere asıl adı ile mahlası arasında dağlar kadar fark var. Peki Neruda neden böyle bir isim seçti dersiniz? Yazarımız küçük yaşlardan itibaren edebiyatla ilgileniyordu ancak babası onaylamıyordu. Basoalto kendi şiirini yayımlamaya başladığında, babasına ipucu vermeyecek bir imzaya ihtiyacı vardı. Sonuç olarak Çek şair Jan Neruda‘ya saygı duymak için Pablo Neruda mahlasını seçti. Basoalto daha sonra takma adını yasal adı olarak kabul etti.

Stan Lee

Şimdiye kadar hep roman ve şiir gibi türlerin yazarlarından söz ettik. Biraz da ünlü çizgi romancı Stan Lee’den söz edelim. Stan Lee Spider-Man, X-Men, Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow ve daha pek çok sayısız kurgusal karakter yarattı . Bu yönüyle sadece edebiyat dünyasını değil, sinema dünyasını da etkiledi. Stan Lee, esas olarak çizgi roman yazıyordu. Ancak daha ciddi edebi ürünler vermek isteyince gerçek ismini (Stanley Martin Lieber) saklamak istedi. Çizgi romanları “Stan Lee” takma adıyla yazdı. Sonunda bir çizgi roman yazarı olarak dünya çapında tanındıktan sonra bu ismi, yasal adı olarak kabul etti.

J.K. Rowling

Yazarın asıl ismi Joanne Rowling ancak Harry Potter serisinin yayınevi, o dönem hedef kitle olan ergenlik öncesi çocukların bir kadın tarafından yazılan büyücülük hikayelerini okuyacağına ihtimal vermiyordu. Bu yüzden ondan kitabın yazarı olarak tam adı yerine adının baş harflerini kullanmasını istediler. Rowling’in ikinci adı yoktu bu yüzden anneannesinin ismini yani Kathleen‘i ödünç aldı ve ilk iki ismini kısaltarak J.K. Rowling ismini ortaya çıkardı.

Voltaire

Aydınlanma hareketine ve Fransız Devrimi’ne büyük katkısı olan yazar ve filozof Voltaire’in asıl adı ise François Marie Arouet‘dir. Kendisi 1700’lerde Bastille’de hapsedildiğinde bir oyun yazdı. Ancak özellikle ailesiyle ilgili geçmişinden kopuşunu göstermek için bu yazıda Voltaire mahlasını kullandı.

George Orwell

Dünyaca ünlü yazarlar arasında Hayvan Çiftliği, 1984 gibi bugün bile çok konuşulan romanlarıyla yer edinen İngiliz yazar George Orwell’i de konuşalım. Yazarın asıl ismi Eric Arthur Blair‘dir. Blair, ilk kitabı Down and Out in Paris and London‘ı (Paris ve Londra’da Beş Parasız) yayımlamadan önce ailesinin yoksulluk döneminden utanmaması için bir takma ad kullanmaya karar verdi.

Ann Landers

Söz konusu ünlü yazarlar olur da ABD’de bir döneme damga vuran Ann Landers’dan bahsetmeyiz miyiz? Ann Landers aslında gerçek birinin ismi değildi, mahlastı. Chicago Sun-Times gazetesindeki “Ask Ann Landers” (Ann Landers’a Sor) köşesinde insanlara tavsiyeler veren bir yazarın takma adıydı. Bu köşede Ruth Crowley yazı yazmaya başlamıştı. Crowley, zaten hali hazırda çocuk bakımı hakkında bir gazete köşesi yazıyordu. Bu yüzden okuyucuların ikisini karıştırmasını istemedi ve Ann Landers ismini kullandı. Bu ismi ise aile dostları Bill Landers‘tan ödünç aldı ve gerçek kimliğini bir sır olarak saklamak için çaba gösterdi.

Ergül Tosun

