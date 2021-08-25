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    Adolf Hitler'in yasaklı kitabı Kavgam, Almanya'da neden tekrar basıldı

    Adolf Hitler'in Kavgam kitabı, 1945'ten beri yasaklı kitaplar listesindeydi. 2015'te Almanya'da alınan kararla kitap yeniden basıldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 12:34
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 13:09
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    Adolf Hitler'in yasaklı kitabı Kavgam, Almanya'da neden tekrar basıldı

    İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın kaderini çizen diktatör Adolf Hitler'in kaleme aldığı Kavgam kitabı, çok okunan eserlerden biri olmuştu.

    Ölümünden bugüne kadar Almanya'da yasaklı olan Kavgam, 2015'te alınan kararla tekrar yayınlandı ve okurlarla buluştu. Bununla beraber Almanya'da tartışma konusu olan Kavgam kitabı,4 Ocak 2015'te piyasaya çıktı ve kısa sürede büyük satış elde etti.

    Kitap; Adolf Hitler'in görüşleri, siyaset anlayışı ve kitapta yer alan nefret ifadelerinden dolayı eleştirilerin odağında olmuştu.

    Adolf Hitler in yasaklı kitabı Kavgam, Almanya da neden tekrar basıldı #1

    TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

    Hitler, kin ve nefret içerikli görüşler paylaştığı için kitabın tekrar basılmaması gerektiğini savunanlar kadar Alman Anayasası’nda yer alan bilimsel özgürlük maddesine atıfla Kavgam'daki görüşlerin herkesin anlayacağı şekilde yeniden ele alınması gerektiğini düşünenler var.

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