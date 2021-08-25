Adolf Hitler'in yasaklı kitabı Kavgam, Almanya'da neden tekrar basıldı

Adolf Hitler'in Kavgam kitabı, 1945'ten beri yasaklı kitaplar listesindeydi. 2015'te Almanya'da alınan kararla kitap yeniden basıldı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın kaderini çizen diktatör Adolf Hitler'in kaleme aldığı Kavgam kitabı, çok okunan eserlerden biri olmuştu.

Ölümünden bugüne kadar Almanya'da yasaklı olan Kavgam, 2015'te alınan kararla tekrar yayınlandı ve okurlarla buluştu. Bununla beraber Almanya'da tartışma konusu olan Kavgam kitabı,4 Ocak 2015'te piyasaya çıktı ve kısa sürede büyük satış elde etti.

Kitap; Adolf Hitler'in görüşleri, siyaset anlayışı ve kitapta yer alan nefret ifadelerinden dolayı eleştirilerin odağında olmuştu.

TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Hitler, kin ve nefret içerikli görüşler paylaştığı için kitabın tekrar basılmaması gerektiğini savunanlar kadar Alman Anayasası’nda yer alan bilimsel özgürlük maddesine atıfla Kavgam'daki görüşlerin herkesin anlayacağı şekilde yeniden ele alınması gerektiğini düşünenler var.