Agatha Christie'nin bazı romanlarındaki ırkçı ifadeler çıkarıldı, kitapları yeniden yazıldı Ünlü İngiliz yazar ve polisiye kitaplarının sevilen ismi Agatha Christie'nin romanlarında yer alan ırkçı ifadeler ayıklandı. Kitaplar ise yeniden editörler tarafından yazıldı, düzeltildi.

Haber Merkezi

İngiliz ve dünya edebiyatının önde gelen romancılarından olan Agatha Christie denilince herkesin aklına yazdığı polisiye kitaplar geliyor. Yazarın kitapları dünyanın pek çok diline çevrildi ve elden ele dolaştı. Ünlü romancının bazı kitapları ise filme uyarlandı.

Öte yandan yazarın romanlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre, ünlü edebiyatçının romanlarındaki yer alan bazı ırkçı ifadeler kitaplardan bir bir atıldı ve yayınevi editörleri tarafından yeniden yazıldı. Bunun yanından romanlardaki bazı tanımlamalar ya kaldırıldı ya da düzeltildi.

HarperCollins Yayınevi, karakterlerin fiziksel özelliklerini açıklarken, etnik kökene hakaret veya referanslar içeren metinlerin kaldırıldığını bildirdi.

Diyalog bölümlerinde düzeltmeler

1920 ile 1976 yılları arasında yazılan eserlerde anlayışsız diyalog bölümleri, karakter açıklamaları ve açık hakaretler kaldırıldı. Örneğin Christie'nin 1937'de yazdığı, dedektif Hercule Poirot'nun lüks bir gemi yolculuğunda bir cinayeti soruşturmasını konu alan Nil'de Ölüm adlı gizem romanında geçen "Doğulu" kelimesi kaldırıldı.

Yayıncı, çocukları rahatsız etmekten şikayet eden Bayan Allerton karakterinin diyaloğunu da değiştirdi.

Kitabın orijinalinde şöyle yazıyordu;

"Geri dönüp bakıyorlar ve bakıyorlar. Gözleri tek kelimeyle iğrenç, burunları da öyle. Çocukları gerçekten sevdiğime inanmıyorum.

Yenilenen metinde ise ifadeler değiştirildi;

"Geri dönüp bakıyorlar ve bakıyorlar. Çocukları gerçekten sevdiğime inanmıyorum."

Sakıncalı ifadeler kaldırıldı

Kitapta, Mısır'ın Nubia halkına yapılan atıflar da kaldırıldı. "Nubyalı kayıkçı" ifadesi artık sadece "kayıkçı" olarak geçiyor. Romanda daha önce siyah ve sırıtan olarak nitelendirilen bir hizmetçi artık ırkıyla tanımlanmıyor ve bunun yerine "başını sallayan" olarak tanımlanıyor. Kitapta, gülen bir otel çalışanını tarif etmek için kullanılan çok güzel beyaz dişler ve güzel dişler gibi ifadeler kaldırıldı.